Trovato cadavere il 79enne scomparso dalla sua casa di Ivrea

Arezzo - 21enne si tuffa per una nuotata nel torrente ma non riemerge : riTrovato cadavere : La vittima si era tuffata nel torrente insieme ad alcuni amici ma non è più riemersa. Il ragazzo ritrovato cadavere diverse ore dopo sul fondale da un squadra di sub dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Cadavere uomo Trovato in alta montagna : ANSA, - PETINA , SALERNO, , 19 LUG - Si indaga sul ritrovamento del Cadavere di un uomo avvenuto sul Monte Figliolo, a circa 1300 metri d'altezza, nel territorio comunale di Petina, a sud di Salerno. ...

Scompare da casa - Trovato cadavere di un anziano : In data odierna i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti in Maierato nei pressi del lago Angitola per ricerca persona scomparsa. Un uomo dell'età di 67 anni di Pizzo Calabro M.C.V.E.

Berna : Trovato cadavere di nuotatore scomparso nell'Aare sabato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cadavere riTrovato al Segrino - lunedì l'autopsia chiarirà ogni dubbio : Il Cadavere della donna ritrovato al Lago del Segrino avrà un nome lunedì, giorno fissato per l'autopsia. dubbio quasi svelato Il dubbio sull'identità del Cadavere è stato quasi risolto. La donna ...

Il cadavere riTrovato al Segrino è di una donna con la fede al dito : Il cadavere ritrovato al Lago del Segrino ieri è di una donna. Decisiva l'autopsia Al momento non è ancora nota l'identità della donna ritrovata senza vita nel canneto ieri, martedì 10 luglio, al Lago ...

È morto anche lui. Choc in tv : dopo la bella del reality - il suo uomo Trovato cadavere. Una tragedia senza precedenti che ha messo sotto sopra il mondo dello spettacolo : È morto anche lui. Uno Choc enorme. Il fidanzato della stella del reality è stato trovato morto nel appartamento di Blyth martedì 10 luglio 2018, lo riporta Chronicle Live. La polizia del posto lo ha confermato anche a Metro: “Intorno alle 12.20 di martedì 10 luglio la polizia ha ricevuto una segnalazione: un uomo di 25 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Furnace Road a Bebside, Blyth. Per il momento non ci sono evidenze ...

Un cadavere riTrovato nel Reno : BOLOGNA Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sull'argine del fiume Reno, tra Marzabotto e Vergato, nel Bolognese. Ad avvistarlo, vicino a un ponte, è stato un cittadino, ...

Parma - uomo ucciso a colpi di sciabola : Trovato cadavere nel parcheggio dell'Euganeo : Omicidio al parcheggio dello stadio Euganeo. Un filippino è stato trovato morto a colpi di katana, una sorta di sciabola giapponese : sul posto sono state sequestrate due armi bianche. L'assassino ...

Padova - Trovato il cadavere di un uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe già fermato una persona.Continua a leggere

Bassano del Grappa. Trovato il cadavere del bimbo di tre anni scomparso : Tragico epilogo per la vicenda del bambino di tre anni scomparso mentre stava giocando ai margini di un canale a

Milano - Trovato morto nella casa studenti Politecnico/ Ultime notizie - cadavere in stato di composizione : Milano, trovato morto nella casa studenti Politecnico, Ultime notizie, cadavere in stato di composizione scoperto dall'addetta alle pulizie. Forze dell'ordine indagano(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Scampia - Trovato il cadavere di una donna in un parco : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel parco Corto Maltese in via Hugo Pratt a Scampia . Ad accorgersi del corpo senza vita tra i cespugli sono stati alcuni cittadini in quel momento presenti ...