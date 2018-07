Treviso | due caccia intercettano un aereo di linea Usa

Treviso - aereo a bassa quota fa volare le tegole - sfiorata la tragedia : 'Ero a due metri' : 'Le tegole sono improvvisamente cadute mentre stava passando un aereo a bassa quota. Sono andate in mille pezzi proprio davanti all'ingresso di casa. Mi hanno schivato per poco. In quel momento stavo ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE DI NUOVO INSIEME?/ Foto - i due avvistati insieme alla stazione di Treviso : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE di NUOVO insieme? Foto, l'ex coppia nata da Uomini e Donne ci riprova? Quel locale galeotto a Verona accende le speranze nel cuore dei fan.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:50:00 GMT)

DIRETTA / Trieste Treviso (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (A2 - semifinale gara-2) : DIRETTA Trieste Treviso info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-2 della semifinale playoff basket A2 (oggi martedì 29 maggio)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:59:00 GMT)

DIRETTA / Trieste Treviso (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Semifinale Serie A2 gara 1) : DIRETTA Trieste Treviso: info tv e streaming video della attesa gara 1 della semifinale dei play off del campionato di basket di Serie A2. In campo il derby del Triveneto.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:36:00 GMT)

Basket - semifinali A2 : si apre con Trieste-Treviso. Domani l'altro duello : Le prime tre in classifica del girone Est, la capolista di quello Ovest. Lo ha detto la regular season, lo ribadiscono i playoff: le migliori sono loro, ora se la vedranno in semifinale. Una sfida ...

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L'attualità degli argomenti trattati e la presenza di speakers altamente qualificati hanno reso il Convegno di Treviso, sin dalla sua prima edizione, uno dei più significativi momenti di incontro e discussione tra i maggiori rappresentanti del settore Antitrust, a livello

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – Al via domani il 13° Convegno ‘Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea’, organizzato dallo Studio Rucellai Raffaelli di Milano. La due giorni, organizzata dal 1992 con cadenza biennale, è ospitata dalla Fondazione Cassamarca di Treviso, alla Casa dei Carraresi. I lavori saranno aperti dagli interventi del Direttore Generale della DG concorrenza della Commissione ...

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’attualità degli argomenti trattati e la presenza di speakers altamente qualificati hanno reso il Convegno di Treviso, sin dalla sua prima edizione, uno dei più significativi momenti di incontro e discussione tra i maggiori rappresentanti del settore Antitrust, a livello nazionale ed internazionale.‘L’economia digitale – sottolinea Enrico Adriano Raffaelli – propone delle ...

Treviso : aspettando l'Unesco due giorni di eccellenza green : Attraverso i canali social di OpenDream Food e una tavola rotonda racconteranno esperienze di lavoro e di creatività che li hanno fatti distinguere in diversi posti del mondo. Il loro mercato ...