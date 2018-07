Tre Italia lancia 4 nuove campagne SMS per alcuni ex clienti

Ssangyong : Tre anni per crescere e rafforzarsi sul mercato italiano : Pronto a partire già dall’ultimo Trimestre del 2018 l’importante piano di sviluppo, su basi triennali, del marchio Ssangyong in Italia. Come per gli altri paesi europei e in linea con un investimento previsto sul...

Wind Tre ribadisce l’impegno con ZTE sulla rete mobile italiana : Wind Tre S.p.A, a seguito della revoca del Ban verso ZTE, ribadisce la partnership fra le due aziende sulla modernizzazione della sua rete mobile. L'articolo Wind Tre ribadisce l’impegno con ZTE sulla rete mobile italiana proviene da TuttoAndroid.

Trenitalia - Frecciabianca addio! E' il momento degli Intercity Nuovo look : Teleborsa, - Il marchio Frecciabianca è probabilmente giunto al termine della sua esistenza. Il servizio potrebbe cessare probabilmente in dicembre, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, ...

Debutto effervescente per InTred sull'AIM Italia : Buona la prima per Intred , l'operatore di telecomunicazioni, che ha debuttato oggi sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Il titolo mostra un rialzo del 22,91% a 2,79 euro rispetto al ...

I pescatori di vongole dei disTretti marittimi di Venezia e Chioggia ottengono la prima certificazione MSC in Italia : La O.P. Bivalvia Veneto Società Cooperativa, in sinergia con il CO.GE.VO. (COnsorzio GEstione vongole) di Venezia ed il CO.GE.VO. Chioggia, ha ottenuto la certificazione MSC (Marine Stewardship Council) per la pesca delle vongole nell’area veneta dell’Adriatico, poiché è stata giudicata sostenibile e ben gestita in seguito ad una valutazione condotta dal certificatore indipendente DNV-GL. Si tratta della prima attività di pesca a ricevere la ...

Italiano scomparso a Londra da Tre mesi : appello per trovare Andrea : Andrea Casula, 41 anni, è scomparso dallo scorso 20 aprile. Si era trasferito a Londra dalla Sardegna per lavoro un anno fa. L’ultima persona a vederlo è stato il proprietario dell&rsquo...

Amazon punta sull'Italia : «In Tre anni export delle Pmi olTre il miliardo» : Altro che nemico numero uno. C'è un matrimonio possibile tra il nostro made in Italy e la piattaforma più grande al mondo di e-commerce che può

L'App Trenitalia si rinnova : a portata del cliente : Al via il restyling dell' App Trenitalia . Forte di oltre 3,1 milioni di download, L'Applicazione si rinnova profondamente con un'interfaccia che rende più semplice, veloce e intuitiva ogni fase di ...

Alice Sabatini ingrassata quindici chili/ Miss Italia : "Tanti esami per scoprire che era colpa dello sTress" : Alice Sabatini ingrassata quindici chili dopo Miss Italia, da una serie di analisi è riuscita a scoprire che non era celiaca ma solo "stressata", tutta colpa del successo?(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:28:00 GMT)

“Adesso i tuoi figli”. Segregata per anni - cosTretta dal compagno a questo. Succede in Italia : Minacciata, sottomessa e tenuta reclusa in casa dal compagno. E poi le botte, le umiliazioni e l’obbligo del silenzio sotto la minaccia di violenze ancora peggiori. La storia non viene da lontano, ma dal cuore d’Italia. A raccontare tutto alla polizia municipale è stata una donna di 35 anni e, nei giorni scorsi, gli agenti del nucleo antiviolenza e tutela minori hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto nei ...

Come vedere canali TV sTreaming italiani all’estero : I canali RAI, Mediaset e tutti quelli appartenenti alla TV Italiana dispongono di link in streaming per seguire gli eventi anche da PC, tablet o smartphone. Tuttavia il problema sorge all’estero: se viaggiate, infatti, noterete che quei link non funzionano più e dunque vi servirà un modo per guardare la i canali TV in streaming all’estero. Non preoccupatevi: esiste un modo per godervi film in streaming anche se non siete in Italia e ...

InTred sbarcherà sull'AIM Italia il 18 luglio : Teleborsa, - Intred S.p.A. si appresta a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte per quotarsi sull'AIM Italia. L'operatore di telecomunicazioni con un'importante presenza in Lombardia orientale, in ...

