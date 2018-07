Tre Cime protagoniste di un video spettacolare sulle Alpi In 3 minuti 18 ore di riprese

Tre Cime protagoniste video sulle Alpi : ANSA, - BOLZANO, 19 LUG - Le Tre Cime di Lavaredo non potevano mancare in un video sulle Alpi, realizzato in un anno di lavoro dai due austriaci Tom Klocker e Martin Venier. Il film maker e il ...

Milano e Leonardo - presentato il programma delle celebrazioni per il 2019 : tante le mosTre sul genio del Rinascimento : Un'insolita 'parata' in cui si esibiscono sul palco del Museo modelli e affreschi, in un accostamento inconsueto di arte e scienza. Un percorso che permetterà di attraversare i diversi campi di ...

Risarcimento supplenze olTre 36 mesi solo se fatte su OD : La giustizia è tornata a pronunciarsi sulla questione del Risarcimento per le supplenze effettuate oltre il limite dei 36 mesi. I giudici di Piazza Cavour sono stati chiamati a giudicare la legittimità di una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede i docenti hanno ottenuto il Risarcimento per aver svolto supplenze fino al termine delle […] L'articolo Risarcimento supplenze oltre 36 mesi solo se fatte su OD proviene da ...

Cosenza - danni permanenti per due gemelle al momento del parto il giudice condanna l’ospedale a un risarcimento di Tre milioni : Una vicenda iniziata nel 1995 con un trauma che porta due sorelle gemelle di Bisignano a nascere con una tetraparesi spastica. Dopo venticinque anni la famiglia è stata risarcita dall'Ospedale Civico di Cosenza a seguito della sentenza d'Appello.Continua a leggere

Frana l'appiglio - precipita per 150 metri dalle Tre Cime : Muore alpinista tedesco di 46 anni, era in cordata con altri due amici che si sono salvati. L'incidente durante la discesa

I debiti - due divorzi e un santone : Boris Becker cosTretto a vendere i suoi cimeli : Una carriera all’asta. L’ex tennista Boris Becker ha messo in vendita una serie di cimeli che hanno caratterizzato la sua sensazionale vita da atleta. Un po’ meno bene gli è andata fuori dal campo, dove in circa vent’anni è riuscito a sperperare un patrimonio: finito in bancarotta la scorsa estate, adesso pare abbia un debito di 61 milioni di euro (secondo la compagnia finanziaria Smith&Wiliamson) da restituire a 14 creditori, banche e ex ...

«Io pietrificata in un amore a senso unico - menTre lui va e torna a suo piacimento» : Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, all’alba dei miei 25 anni, quasi 26, mi sono innamorata. Travolgenti, romantici, appassionati, a tratti rischiosi, ma pur sempre bellissimi. Così definirei i primi 6 mesi della relazione. Oggi purtroppo alla lista si aggiungono altri due aggettivi: doloroso e deludente. Dopo mille promesse il mio sogno è crollato in frantumi per una sua “confusione mentale”, inspiegabile per me quanto per ...

Buche - Roma ha pagato 40 milioni in Tre anni per risarcimenti. Lemmetti : ‘Anch’io danneggiato - ma non ho fatto ricorso’ : Per i danni provocati dalle Buche sulle strade, le casse del Campidoglio hanno dovuto risarcire ai Romani ben 40 milioni di euro in tre anni. E per il solo 2018, le proiezioni parlano di un ritorno alla spesa del 2015 – quasi 16 milioni – a causa “della primavera molto piovosa che abbiamo affrontato”. Sono tutt’altro che positivi i dati forniti da Assicurazioni di Roma, la società comunale che, per conto del Campidoglio, si occupa di ...

Ciclismo – 3Epic Cycling Road - Tre Cime Lavaredo : Bavaria partner della terza edizione : Il brand di birra olandese si conferma ancora una volta sponsor ufficiale dell’appuntamento ciclistico in programma domenica 10 giugno ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo Bavaria, birrificio olandese indipendente, si affianca con passione al mondo del Ciclismo per il terzo anno consecutivo: il brand di birra, infatti, si conferma anche quest’anno main sponsor della gara ciclistica più spettacolare d’Italia, la 3Epic Cycling Road in programma ...

Impresa degli altoatesini Gietl e Messini : in 48 ore scalano Ortles - Tre Cime e Grossglockner : BOLZANO. In meno di 48 ore hanno scalato tre famose vette delle Alpi , Ortles, Tre Cime e Grossglockner, , spostandosi da una montagna all'altra in bicicletta: è l'Impresa compiuta dagli alpinisti ...