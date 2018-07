Trattativa Stato-mafia | i giudici | “Da Berlusconi soldi a Cosa nostra tramite Dell’Utri

Paolo Borsellino - " Trattativa Stato-Mafia accelerò sua morte"/ Palermo - fiaccolata per ricordare il magistrato : Paolo Borsellino , "trattativa Stato-Mafia accelerò sua morte": le motivazioni della sentenza arrivano nel giorno del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:54:00 GMT)

La Trattativa che indebolì due volte lo Stato : Insomma, per Cosa Nostra uccidere Paolo Borsellino rappresentò un doppio vantaggio. Da una parte si eliminava un nemico antico, certo e irriducibile. Ma nello stesso tempo con la sua morte per strage si sarebbe potuto lucrare meglio nel conto delle richieste da presentare al tavolo della trattativa offerta da uno Stato sotto ricatto, spaventato e sbandato. Questa all'inizio degli anni Novanta era l'idea (la strategia) dei corleonesi di ...

Per i giudici la Trattativa Stato-mafia accelerò l'esecuzione di Borsellino : La trattativa Stato-mafia accelerò l'esecuzione di Borsellino: è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Palermo. ?"Non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto 'Mafia e appalti' all’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino", come sostenuto in particolare dalle difese degli ufficiali ...