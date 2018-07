Trattativa Stato-mafia | depositate le motivazioni della sentenza | provvedimento lungo più

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) C’è un anno preciso in cui Cosa nostra si fa definitivamente: è il 1994, l’anno di nascitaSeconda Repubblica. Nel giorno del ventiseiesimo anniversariostrage di via d’Amelio la corte d’Assise d Palermo ha depositato ledel processo sullatra pezzi delle Istituzioni e i boss. Ilè di oltre cinquemila pagine ed èdepositato in tempi record: 90 giorni esatti dal verdetto, cioè esattamente il tempo che si erano dati i giudici per stilare lenel dispositivo. Accade molto raramente che ledi unavenganonei tempi stabiliti, soprattutto per un processo complesso come quello sulla. Il dibattimento è durato quasi cinque anni con più di duecento udienze e il verdetto èemesso dopo cinque giorni di camera di consiglio Il 20 aprile scorso ...