Trattativa stato-mafia accelerò morte di Borsellino

Trattativa Stato-mafia - depositate le motivazioni della sentenza : provvedimento lungo più di 5mila pagine : C’è un anno preciso in cui Cosa nostra si fa definitivamente Stato: è il 1994, l’anno di nascita della Seconda Repubblica. Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio la corte d’Assise d Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza del processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e i boss. Il provvedimento è di oltre cinquemila pagine ed è stato depositato in tempi record: 90 ...

Stato-mafia - da Andreotti a Dell’Utri fino alla Trattativa : il saggio-bussola del giornalista Grassi : Fare chiarezza sulla Trattativa Stato-mafia, con l’obiettivo di sciogliere i nodi di una stagione politica, quella del passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica, su cui si è scritto tutto e il contrario di tutto. Come bussola, sempre presente, il filo che lega i rapporti tra le istituzioni e la criminalità organizzato e che è emerso da sentenze definitive in Cassazione. Venticinque anni di indagini e processi, che hanno col tempo ...