Trattativa : sentenza - morte Borsellino accelerata da dialogo tra Ros e Vito Ciancimino : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "Non vi è dubbio che quell'in Vito al dialogo pervenuto dai Carabinieri attraverso Vito Ciancimino costituisca un sicuro elemento di novità che può avere certamente determinato l'effetto della accelerazione dell'omicidio Borsellino , con le finalità di approfittare di qu

Trattativa Stato-mafia - depositate le motivazioni della sentenza : provvedimento lungo più di 5mila pagine : C’è un anno preciso in cui Cosa nostra si fa definitivamente Stato: è il 1994, l’anno di nascita della Seconda Repubblica. Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio la corte d’Assise d Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza del processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e i boss. Il provvedimento è di oltre cinquemila pagine ed è stato depositato in tempi record: 90 ...