Trapani | presunte molestie ad una minore | sui social diventa una ' caccia all' uomo nero'

(Di giovedì 19 luglio 2018) Una vicenda surreale accaduta a Palma, frazione di, in Sicilia. Nella tarda mattinata del 18 luglio è arrivata una denuncia ai carabinieri su un presunto tentativo di rapimento. Protagonista una ragazzina di 16 anni che sarebbe stata avvicinata da tre uomini in auto, probabilmente ragazzi, ed uno di loro tenendola per un braccio avrebbe tentato di farla salire a bordo. La giovane è scappata chiedendo l'aiuto della madre, titolare di una pasticceria del luogo. Quest'ultima ha deciso di sporgere denuncia. Fin qui nulla di eclatante, come conferma il maggiore Antonio Merola del comando provinciale dei carabinieri di, infatti, le circostanze sono tutte da chiarire ed è possibile che l'episodio sia da classificare come una pura e semplice 'ragazzata' questo lo diciamo noi, i carabinieri ovviamente non si sbilanciano alla luce dell'indagine in corso. Ma ciò che si è ...