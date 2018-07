Tra Fca e Atlantia nuovi servizi Telepass sulle auto del gruppo

Borsa : Europa conTrastata - a Milano focus su Fca in vista scissione Magneti Marelli : Intanto ieri, dal Beige Book della Federal Reserve, e' emerso che l'economia americana continua a crescere. Tuttavia i distretti americano hanno manifestato preoccupazione per i futuri impatti che ...

Fca soffre in Europa nonostante il Traino Jeep Boom Psa-Opel : +65% : Fca, in Europa, deve continuare a dire grazie a Jeep. Il marchio americano, di fatto, sostiene costantemente i risultati del gruppo, visto che in giugno è l'unico a presentare un dato positivo, +72,1%,...

Juve-Ronaldo - 120 mln di stipendio "CR7 ambasciatore di FCA" Ecco i dettagli della Trattativa : Cristiano Ronaldo sta trattando con la Juventus. Ormai non si sono più dubbi: quella che sembrava una voce di fantamercato si è trasformata in una vera e propria trattativa. Mission Impossibile? Segui su affaritaliani.it

Fusione Fca Hyundai - Tra conferme e smentite e perchè ipotesi avrebbe senso : Tra le evidenze che fanno pensare che alla fine l'operazione si farà, c'è la considerazione che Hyundai dispone di piattaforme più sofisticate di quelle di Fca sui motori elettrici che sono il futuro.

Tre buoni motivi per dire sì al super-matrimonio Tra Fca e Hyundai : Poca sovrapposizione geografica, marchi complementari e la possibilità per gli Agnelli di alleggerire la presenza nel settore auto

Lieve crescita delle vendite di auto in Europa - FCA Trainata da Jeep e Alfa : Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (Acea), le immatricolazioni nella Ue a 28 sono salite leggermente più che tra i Paesi dell’Eurozona e di quelli dell&rsquo...

La nuova Jeep Wrangler Trascina le vendite di Fca in America : 2 Lanciata sul mercato Usa attraverso uno spettacolare spot nel quale sfida il T-rex di Jurassic Park video sotto, la nuova Jeep Wrangler ha avuto un impatto devastante nelle vendite del marchio e dell'intero Gruppo FCA a marzo in America. Il colosso italoAmericano risulta sempre al quarto posto, dietro a General Motors, Ford e Toyota, ma a marzo ha incrementato le vendite del 13,5%, raggiungendo 216.063 registrazioni. Una ...

Pomigliano - Fca apre la procedura : si passa da conTratti solidarietà a cig : Fca apre la procedura per passare dai contratti di solidarietà alla cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento automobilistico di Pomigliano d'Arco. È quanto si apprende...

Si rafforza la collaborazione Tra Waymo e FCA : 62.000 Chrysler Pacifica per la guida autonoma : Da anni si parla dei sistemi di guida autonoma, passando dai progetti iniziali a vere e proprie auto dotate di tecnologie che consentono alle automobili di muoversi da sole, senza bisogno del controllo di un essere umano. Tante volte si è discusso della possibilità che questa tecnologia riesca a rivoluzionare il trasporto del futuro, venendo applicato non solo sui veicoli destinati al mercato consumer, ma anche a speciali servizi per il ...

FCA - Marchionne : siamo pronti per raggiungere Traguardi nuovi e più alti : FCA ha un piano "solido e coraggioso" ma soprattutto ha azzerato il debito . "A fine giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva. C'è ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso" - ha ...

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% Trainato dai bancari. Brilla Banco Bpm - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

Fca - nuovo piano ipotesi unica divisione Alfa-Maserati. Domani Marchionne svela sTrategie al 2022 : TORINO - Sono giorni di grande lavoro per Sergio Marchionne che a Torino mette a punto con i suoi collaboratori più stretti gli ultimi dettagli del piano industriale 2018-2022 di Fca. La...