Tour | Thomas vince e resta in giallo

Tour de France : esulta ancora Thomas - stoico Nibali : Il britannico consolida la Maglia Gialla. L'azzurro cade in seguito a uno scontro con i gendarmi ma chiude a un passo dalla vetta

Classifica Tour de France 2018 : Thomas consolida il primato - 4° un commovente Vincenzo Nibali : Geraint Thomas incrementa la propria leadership nella Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della tappa dell’Alpe d’Huez. Vincenzo Nibali, commovente, nonostante la caduta riesce a limitare i danni ed a conservare il quarto posto. Tutto è ancora in gioco sia per il podio sia per la vittoria. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della dodicesima tappa. Classifica GENERALE Tour DE France ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : vince Thomas - ma NIBALI E' GRANDE! Viene buttato giù - poi rimonta pazzesca! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.00. ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali più forte della sfortuna! Viene steso - poi rimonta da leone e limita i danni. Vince Thomas! : Continue emozioni al Tour de France 2018. Il terzo ed ultimo tappone alpino, la dodicesima frazione, di 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez, ha avuto la stessa conclusione del giorno precedente: Geraint Thomas fa doppietta e allo sprint va a conquistarsi un ulteriore splendido successo in Maglia Gialla, aumentando anche il margine sui rivali. Altra giornata dominante per il Team Sky. Tanta sfortuna invece per Vincenzo Nibali ...

Tour de France - dominio Sky a La Rosiere : Thomas in maglia gialla : La seconda tappa alpina di questo Tour de France [VIDEO] ha fatto scoprire le carte ai big dopo il nulla di fatto di ieri. Il Team Sky ha dominato la corsa, tirando per quasi tutto il giorno per poi lanciare al successo Geraint Thomas, che ha anche vestito la maglia gialla. Froome è apparso in grande condizione arrivando insieme a Dumoulin, protagonista di un bell’attacco, ad una ventina di secondi dal compagno di squadra. Nibali, con Quintana, ...

VIDEO Tour de France - gli highlights dell’undicesima tappa : Thomas e Froome fanno il vuoto - Nibali si difende : Un grandissimo spettacolo nell’undicesima tappa del Tour de France 2018: la seconda frazione sulle Alpi vede il trionfo del Team Sky con Geraint Thomas che fa colpo doppio, portando a casa vittoria parziale e Maglia Gialla, e Chris Froome che guadagna su tutti i rivali (tranne che su un attentissimo Tom Dumoulin). Giornata sulla difensiva per quanto riguarda Vincenzo Nibali. Andiamo a rivivere la frazione odierna con gli highlights. Questi ...

Tour de France - Geraint Thomas al settimo cielo : “tappa e maglia gialla - ci credevo!” : Tour de France, Geraint Thomas conquista la tappa odierna ed anche la maglia gialla davanti al compagno del Team Sky Froome “Eravamo a corto di uomini e ho agito istintivamente perché ho visto che c’era spazio. Mi sono impegnato a fondo per raggiungere Dumoulin e dopo ho potuto risedermi un momento. Nel momento in cui Froome si stava avvicinando, abbiamo visto Nieve davanti a noi. È stato un buon compagno di squadra ed è un peccato, ma ...

Tour de France 2018 - Sky disarmante. Nasce la rivalità tra Thomas e Froome : chi sarà il capitano? : “Thomas per noi è una bella opportunità: con lui possiamo giocare su due tavoli, siccome verremo attaccati in salita avremo maggiori chance per replicare” diceva ieri Chris Froome al termine del primo tappone alpino del Tour de France 2018. Una strategia, quella della doppia punta, che è stata sfruttata al meglio per il Team Sky: lo squadrone britannico oggi, nell’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace ...

Tour de France 2018 : le pagelle dell’undicesima tappa. Geraint Thomas vola - Dumoulin e Froome rispondo alla grande - Nibali si difende : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato grande spettacolo. Nel secondo tappone alpino Geraint Thomas ha realizzato la classica doppietta, vincendo la tappa e conquistando anche la maglia gialla. Alle sue spalle i brillanti Tom Dumoulin e Chris Froome, mentre diversi big sono andati in difficoltà. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’undicesima tappa.-- Geraint Thomas 10: probabilmente la ...