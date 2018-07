Tour | Nibali si ritira Confermata la frattura alla vertebra

Tour de France 2018 - la nuova classifica generale senza Vincenzo Nibali… : Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la ...

Addio Tour de France - Nibali costretto al ritiro : i risultati degli esami strumentali fanno ‘piangere’ Vincenzo : Vincenzo Nibali deve dire Addio al Tour de France 2018, per il ciclista della Bahrain-Merida confermata la rottura alla vertebra Gli esami strumentali eseguiti all’ospedale di Grenoble SU Vincenzo Nibali hanno rivelato che il ciclista della Bahrain-Merida ha una vertebra rotta. La caduta in cui è incappato il corridore, durante la fase finale della dodicesima tappa del Tour de France 2018, costringe perciò lo Squalo dello Stretto al ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali si ritira. Confermata la frattura vertebrale - lo Squalo costretto a lasciare la Grande Boucle : Il Tour de France di Vincenzo Nibali finisce qui. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è purtroppo arrivata: gli esami radiografici effettuati all’ospedale di Grenoble hanno confermato la frattura vertebrale, che costringe quindi lo Squalo al ritiro. La scalata all’Alpe d’Huez si trasforma quindi in un incubo per il siciliano, che è stato travolto da una moto della Gendermeria a 4 km dal traguardo, mentre aveva accelerato per rispondere ...

Nibali cade e si ritira dal Tour Sospetta frattura a vertebra Travolto dalle moto della polizia : video|Il suo racconto : Sulla salita finale dell’Alpe d’Huez l’italiano è ostacolato da due moto della polizia: «Colpa loro». Recupera e arriva con 13’” di distacco, poi gli esami choc e il ritiro

Tour de France - “Bardet ha attaccato Nibali quando è caduto” : Romain si difende dalle accuse sui social : Romain Bardet si scusa con Vincenzo Nibali, dopo la caduta che ha visto coinvolto il ciclista italiano nella dodicesima tappa del Tour de France 2018 Una tappa elettrizzante ha caratterizzato oggi le sorti della dodicesima frazione del Tour de France 2018. A vincere è stato Geraint Thomas sull’Alpe d’Huez, confermandosi maglia gialla, ma anche Vincenzo Nibali (a modo suo) si è reso protagonista della tappa odierna. Il ciclista italiano ...

Tour de France una moto fa cadere Nibali - è a rischio ritiro. Thomas si prende anche l Alpe d Huez : Quella dell'Alpe d'Huez sarà anche ricordata come la tappa del fair play e della disdetta. Vincenzo Nibali, tra un tornante e l'altro di una delle salite più gettonate del Tour finisce a terra per ...

Tour de France - Nibali in ansia per le sue condizioni di salute dopo la caduta : 'non riuscivo a respirare' : Vincenzo Nibali e le sue dichiarazioni a L'Equipe dopo la caduta subita durante la dodicesima tappa del Tour de France 2018 Vincenzo Nibali rischia di chiudere in anticipo il suo Tour de France, dopo ...

Alpe d’Huez shock - Nibali verso al ritiro dopo la caduta : “non riesco a respirare”. Dal Tour de France oltre al danno la beffa - “all’Ospedale ci vai da solo” - e spunta un VIDEO inedito della caduta : Tour de France, l’incredibile epilogo dopo la caduta di Nibali: Squalo verso il ritiro, abbandonato dagli organizzatori verso l’Ospedale di Grenoble Sta finendo nel modo peggiore possibile il Tour de France di Vincenzo Nibali: dopo la vergognosa caduta sulla salita dell’Alpe d’Huez, dove una moto dell’organizzazione l’ha travolto mentre lo Squalo dello Stretto stava volando verso uno storico successo di ...

Vincenzo Nibali - dramma al Tour de France : travolto da una moto - si teme una frattura vertebrale : dramma per Vincenzo Nibali , che rischia di chiudere in anticipo il suo Tour de France , dopo la brutta caduta di cui è stato vittima a pochi chilometri dal traguardo dell'Aple d'Huez nella tappa ...

Tour a rischio per Nibali - si teme la frattura di una vertebra : Roma, 19 lug., askanews, - Dopo la brutta caduta di cui è stato vittima a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez nella tappa odierna Vincenzo Nibali è stato portato in ospedale a Grenoble per ...

Tour de France – Nibali in ansia per le sue condizioni di salute dopo la caduta : “non riuscivo a respirare” : Vincenzo Nibali e le sue dichiarazioni a L’Equipe dopo la caduta subita durante la dodicesima tappa del Tour de France 2018 Vincenzo Nibali rischia di chiudere in anticipo il suo Tour de France, dopo la brutta caduta di cui è stato vittima a pochi chilometri dal traguardo dell’Alpe d’Huez nella tappa odierna. “Ho avuto un contraccolpo molto forte e non potevo nemmeno respirare. Sono riuscito a ripartire ma non sto ...

Tour a rischio per Nibali : Roma, 19 lug. – (AdnKronos) – Vincenzo Nibali rischia di chiudere in anticipo il suo , dopo la brutta caduta di cui è stato vittima a pochi chilometri dal traguardo dell’Alpe d’Huez nella tappa odierna. “Ho avuto un contraccolpo molto forte e non potevo nemmeno respirare. Sono riuscito a ripartire ma non sto molto bene. Bisognerà vedere nelle prossime ore”, ha spiegato Nibali che, come riportato da ...

Tour de France - Nibali in ospedale : si teme la frattura di una vertebra : Tour a rischio per Vincenzo Nibali, caduto oggi a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez. Subito dopo il traguardo, il ciclista italiano ha ammesso di 'faticare a respirare e di non riuscire ...

Tour a rischio per Nibali : Vincenzo Nibali rischia di chiudere in anticipo il suo Tour de France , dopo la brutta caduta di cui è stato vittima a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez nella tappa odierna. "Ho avuto un ...