Tour | Nibali cade sull' Alpe d' Huez «Colpa di due moto della polizia»

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “C’erano le moto - la strada era stretta e sono caduto. La gamba era ottima” : Vincenzo Nibali ha vissuto quest’oggi l’episodio più sfortunato della sua carriera. A circa 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, arrivo in salita storico del Tour de France, lo Squalo è stato fatto cadere da due moto della Gendarmeria Francese. Il 33enne messinese ha raccontato l’episodio nel dopo-tappa: “C’era Bardet davanti. La strada si stringeva, non c’erano le transenne. Ha accelerato Froome, io ...

Classifica Tour de France 2018 : Thomas consolida il primato - 4° un commovente Vincenzo Nibali : Geraint Thomas incrementa la propria leadership nella Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della tappa dell’Alpe d’Huez. Vincenzo Nibali, commovente, nonostante la caduta riesce a limitare i danni ed a conservare il quarto posto. Tutto è ancora in gioco sia per il podio sia per la vittoria. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della dodicesima tappa. Classifica GENERALE Tour DE France ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali più forte della sfortuna! Viene steso - poi rimonta da leone e limita i danni. Vince Thomas! : Continue emozioni al Tour de France 2018. Il terzo ed ultimo tappone alpino, la dodicesima frazione, di 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez, ha avuto la stessa conclusione del giorno precedente: Geraint Thomas fa doppietta e allo sprint va a conquistarsi un ulteriore splendido successo in Maglia Gialla, aumentando anche il margine sui rivali. Altra giornata dominante per il Team Sky. Tanta sfortuna invece per Vincenzo Nibali ...

Tour de France - è Nibali il vero eroe dell’Alpe d’Huez : le moto della Gendarmerie francese lo buttano a terra ma lo Squalo si rialza e recupera un minuto in 3km! : Tour de France, la vergogna dell’organizzazione sull’Alpe d’Huez e l’impresa di Nibali: lo Squalo buttato a terra dalle moto dell’organizzazione, riesce a rialzarsi e recuperare tutto E’ Vincenzo Nibali il vero eroe dell’Alpe d’Huez 2018: lo Squalo era stato il primo ad attaccare a 10km dal traguardo, e poi ai -3,5km dall’arrivo era stato l’unico a rispondere all’attacco ...

