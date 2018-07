Tour de France | brutta caduta di Nibali sulla salita verso l’Alpe d’Huez | viso affranto

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Bourg d’Oisans-Valence. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (venerdì 20 luglio) la tredicesima frazione del Tour de France 2018. Partenza da Bourg d’Oisans e arrivo a Valence al termine di 169,5km di corsa. Terminato il trittico alpino, tornano in scena le ruote veloci: tutti all’assalto della maglia verde Peter Sagan, che attualmente possiede un vantaggio enorme (oltre 200 lunghezze da Alexander Kristoff) rispetto agli avversari nella classifica a punti. L’unico ...

Tour de France - Vincenzo Nibali : ‘Avrei potuto seguire Dumoulin’ : È un buon Vincenzo Nibali, [VIDEO] ma lontano da Froome e Thomas, quello che è uscito dalla seconda tappa del trittico alpino del Tour de France. Il capitano del Team Bahrain Merida ha sofferto sugli attacchi dei due corridori della Sky sulla salita finale, ma è riuscito a contenere il distacco e arrivare insieme agli altri uomini di alta classifica come Quintana e Bardet. Nibali ha parlato di un bilancio tutto sommato positivo a fine tappa, ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video tv : Pierre Rolland in testa! (12^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 12^ tappa, l'ultima nelle Alpi per la Grande Boucle. Oggi si va da Bourg Saint Maurice a Alpe d'Huez. (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:54:00 GMT)

Tour de France - Uran si ritira : 'Troppo dolore dopo la caduta' : Rigoberto Uran ha annunciato il ritiro dal Tour de France alla vigilia della 12esima tappa. Il campione colombiano non è infatti riuscito a recuperare dalla caduta subita domenica, come dimostrato dal ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : entra nel vivo la tappa dell’Alpe d’Huez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018, 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez. Si fa davvero sul serio sulle Alpi, con la terza frazione del durissimo trittico. Da affrontare infatti Col de la Madeleine (25,3 km al 6,2%), poi il breve strappo di Lacets (3,4 km all’8,2%) e il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%), l’ascesa più lunga di tutta la Grande Boucle. Ovviamente ...

Classifica Tour de France 2018/ Geraint Thomas in maglia gialla - il focus sui giovani in corsa (12^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è oggi sulle spalle di Geraint Thomas, ma sarà dura battaglia qua come in strada con Chris Froome.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:55:00 GMT)

Tour de France - l'orgoglio di Nibali. E oggi c'è l'Alpe d'Huez : Prova di forza nel primo arrivo in salita: Thomas nuova maglia gialla, Froome guadagna sul siciliano Tour de France 2018, la tappa di oggi. Orari tv, percorso e favoriti

Tour de France : all'Alpe d'Huez altro scossone in classifica? Uran si ritira : La dodicesima tappa del Tour de France numero 105 misura 175,5 km e porta il gruppo da Bourg Saint Maurice Les Arcs all'Alpe d'Huez. E' il secondo dei tre arrivi in salita di quest'anno, il più ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

Tour de France - dopo Kittel e Cavendish - out anche Uran : ALBERTVILLE, FRANCIA, - Al termine dell'undicesima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France , la Albertville-La Rosiére Espace San Bernardo , di 108.5 chilometri, sono giunti al traguardo con ...

Tour de France - Rigoberto Uran annuncia il ritiro dalla corsa : Rigoberto Uran costretto al ritiro dal Tour de France a causa della caduta di domenica che non è riuscito a ‘smaltire’ nei giorni scorsi Rigoberto Uran ha annunciato il ritiro dal Tour de France alla vigilia della 12esima tappa. Il campione colombiano non è infatti riuscito a recuperare dalla caduta subita domenica, come dimostrato dal ritardo di 26 minuti accumulato nella tappa alpina di ieri. “Non ho recuperato -ha ...

Tour de France 2018 - Rogli è pronto a sorprendere : Ma è nella corsa di casa, il Giro di Slovenia, che il mondo del ciclismo si accorge davvero di lui. Alla terza tappa, da Dubrovnik a Trije Kralji, Rogli va via in salita con Mikel Nieve e lo brucia ...

Tour de France – Oggi l’Alpe d’Huez : Nibali a caccia della vittoria con Zani nel cuore : Tutto pronto per la 12ª tappa del Tour de France: Vincenzo Nibali tra i favoriti sull’Alpe d’Huez Ancora un tappone di montagna, Oggi al Tour de France. Dopo una settimana prevalente piatta, finalmente la classifica generale ha avuto i primi scossoni, nella tappa di ieri. Oggi i corridori pedaleranno per 175,5 km, nella 12ª tappa della Grande Boucle, da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs ad Alpe d’Huez. Saranno ancora una volta ...

Tour de France 2018 - il mito dell’Alpe d’Huez : sarà altro show del Team Sky? Vincenzo Nibali è pronto alla battaglia : Dodicesima tappa del Tour de France 2018: partenza da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, arrivo dopo 175 chilometri in cima alla storica Alpe d’Huez. Non c’è bisogno di aggiungere altro per far capire di che stage si tratti, l’ultima del trittico alpino infernale di questa Grande Boucle. Pensi all’ultima erta e i ricordi sono diversi al pari delle vittorie italiane: Fausto Coppi nel 1952, Gianni Bugno nel 1990 e nel 1991, Marco ...