Tour de France 2018 | dodicesima tappa Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez | battaglia

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (19 luglio) : Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d’Huez. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (giovedì 19 luglio) si svolgerà la dodicesima tappa del Tour de France 2018, 175 km da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez. Il trittico alpino si chiude con una delle frazioni più dure di questa 105ma edizione. I corridori dovranno infatti affrontare tre salite storiche, classificate come GPM di Hors Catégorie. Si parte con il Col de la Madeleine (25,3 km al 6,2%), poi il breve strappo di Lacets (3,4 km all’8,2%) e il Col de la ...

Classifica Tour de France 2018 / La maglia gialla e le altre graduatorie (12^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è oggi sulle spalle di Geraint Thomas, ma sarà dura battaglia qua come in strada con Chris Froome.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:32:00 GMT)

Tour de France 2018/ Streaming video diretta tv : orario e percorso (12^ tappa Bourg Saint Maurice-Alpe d’Huez) : diretta Tour de France 2018: info Streaming video e tv della 12^ tappa, l'ultima nelle Alpi per la Grande Boucle. Oggi si va da Bourg Saint Maurice a Alpe d'Huez. (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 03:00:00 GMT)

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Ritmo notevole per la Sky - il Tour è ancora lungo e si può recuperare” : Nono di tappa, a 59” dal trionfatore Geraint Thomas, quarto in classifica generale, a 2’14” dal leader, che è sempre il gallese del Team Sky. Situazione che può essere riassunta come positiva quella di Vincenzo Nibali dopo undici frazioni alla Grande Boucle: oggi difesa totale per lo Squalo, con lo squadrone britannico che ha dominato in lungo e in largo anche con Chris Froome. “Sono riuscito a salvarmi grazie a una condizione ...

VIDEO Tour de France - gli highlights dell’undicesima tappa : Thomas e Froome fanno il vuoto - Nibali si difende : Un grandissimo spettacolo nell’undicesima tappa del Tour de France 2018: la seconda frazione sulle Alpi vede il trionfo del Team Sky con Geraint Thomas che fa colpo doppio, portando a casa vittoria parziale e Maglia Gialla, e Chris Froome che guadagna su tutti i rivali (tranne che su un attentissimo Tom Dumoulin). Giornata sulla difensiva per quanto riguarda Vincenzo Nibali. Andiamo a rivivere la frazione odierna con gli highlights. Questi ...

Tour de France 2018 - se le fatiche del Giro d’Italia non si fanno sentire…Condizione super per Dumoulin e Froome. : Qualche settimana prima che prendesse inizio il Tour de France 2018 sorgevano molti dubbi sulla condizione fisica dei vari corridori che avevano partecipato anche al Giro d’Italia due mesi fa, in particolare sugli uomini di classifica Tom Dumoulin e Chris Froome. Rimangiamoci tutto, perché oggi i rispettivi capitani di Sunweb e Team Sky hanno dimostrato di possedere una marcia in più in confronto ai principali avversari. Al termine ...

Tour de France - Geraint Thomas al settimo cielo : “tappa e maglia gialla - ci credevo!” : Tour de France, Geraint Thomas conquista la tappa odierna ed anche la maglia gialla davanti al compagno del Team Sky Froome “Eravamo a corto di uomini e ho agito istintivamente perché ho visto che c’era spazio. Mi sono impegnato a fondo per raggiungere Dumoulin e dopo ho potuto risedermi un momento. Nel momento in cui Froome si stava avvicinando, abbiamo visto Nieve davanti a noi. È stato un buon compagno di squadra ed è un peccato, ma ...

Tour de France 2018 - Sky disarmante. Nasce la rivalità tra Thomas e Froome : chi sarà il capitano? : “Thomas per noi è una bella opportunità: con lui possiamo giocare su due tavoli, siccome verremo attaccati in salita avremo maggiori chance per replicare” diceva ieri Chris Froome al termine del primo tappone alpino del Tour de France 2018. Una strategia, quella della doppia punta, che è stata sfruttata al meglio per il Team Sky: lo squadrone britannico oggi, nell’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace ...

Tour de France - Geraint Thomas vince sulle Alpi ed è in giallo : Roma, 18 lug., askanews, - Straordinaria prestazione di Geraint Thomas che ribalta la classifica del Tour de France andando a vincere l'undicesima tappa, da Albertville a La Rosière 1850 di 108,5 ...

Tour de France 2018 : Marcel Kittel e Mark Cavendish fuori tempo massimo : I segnali c’erano già stati ieri, con un gruppetto di una decina di corridori che si è salvato per il rotto della cuffia sul traguardo di Le Grand-Bornand, in una frazione tutt’altro che complicata. Oggi, nonostante la giuria abbia aggiunto un 2% in più, non sono riusciti ad evitarlo: due dei velocisti più forti dell’ultimo decennio, Mark Cavendish (Dimension Data) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), sono finiti fuori tempo ...

Tour de France 2018 - Dumoulin secondo a La Rosiere fa una dedica speciale : “volevo fare bene qui per mio zio” : Tom Dumoulin parla dopo l’undicesima tappa del Tour de France appena conclusa in cui è giunto al traguardo per secondo L’undicesima tappa del Tour de France 2018, che da Albertville è giunta a La Rosiere, ha incoronato Geraint Thomas. L’inglese ha scritto quest’oggi la storia della Grande Boucle, guadagnandosi oltre il trionfo di tappa, anche la maglia gialla, fino a ieri appartenuta ad Greg Van Avermaet. Il ...

Tour de France 2018 - Movistar in macerie. Due capitani saltati - Quintana non ha convinto : Una giornata da dimenticare per la Movistar al Tour de France 2018. La squadra spagnola ha provato a far saltare il banco nell’undicesima tappa, la seconda sulle Alpi, ma non è andata come previsto e il risultato finale è stato disastroso, con due capitani saltati e una situazione di classifica peggiore della partenza. Il team di Eusebio Unzué ha scelto di osare mandando all’attacco da lontano Alejandro Valverde, scattato dal gruppo sul Col du ...

Tour de France - estromessi dalla corsa nomi di prestigio : Cavendish - Kittel e Renshaw fuori tempo massimo : Per Mark Cavendish, Mark Renshaw e Marcel Kittel il Tour de France 2018 finisce all’undicesima tappa: i ciclisti fuori tempo massimo al traguardo Dopo l’undicesima tappa del Tour de France 2018, che da Albertville è arrivata a La Rosiere, un folto gruppo di ciclisti si è trovato in difficoltà. La vittoria di Geraint Thomas ha fatto meritare all’inglese la gloria, oltre il trionfo di tappa, il ciclista del Team Sky si ...