Tour | arrivo sull' Alpe d' Huez Kruiswijk in fuga con 2' 20' | restano in dieci

Tour - arrivo sull'Alpe d'Huez. Kruiswijk primo sulla Croix de Fer - è giallo virtuale : cronaca - A 50 km, il gruppo Froome passa in vetta alla Croix de Fer con un ritardo di 6'08' da Kruiswijk. A 55 km, l'olandese Kruiswijk in fuga passa primo sulla mitica Croix de Fer di Gino Bartali: ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 12^ tappa - arrivo all’Alpe d’Huez : Terza tappa alpina al Tour de France [VIDEO] nella giornata di giovedì 19 luglio 2018. In programma alla Grande Boucle ci sara' la frazione da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez, con un percorso di 175,5 Km. I corridori dovranno affrontare 3 GPM Hors Catégorie, oltre ad una salita di 2ª categoria particolarmente impegnativa. Le fatiche si faranno sentire e qualcuno potrebbe pagare a caro prezzo una crisi o semplicemente la stanchezza ...

Ciclismo - Tour : è l'ora delle Alpi. Romme e Colombier prima dell'arrivo : prima frazione alpina, molto impegnativa nel finale con Col de Romme e Colombiere, che scollina a 14 km dalla conclusione di Le Grand Bornand. La fuga della maglia gialla Van Avermaet e Alaphilippe ha ...

Tour de France 2018 - il percorso della seconda settimana. In arrivo le Alpi - l’Alpe d’Huez sarà decisiva? : Arrivano finalmente le salite. Un po’ di noia, nonostante i tantissimi colpi di scena dovuti per lo più a imprevisti e cadute varie, c’è stata nella prima settimana del Tour de France 2018, conclusasi con la frazione del pavé in quel di Roubaix. Ora, dopo il giorno di riposo, si comincia a salire: seconda settimana con i corridori che si preparano ad andare verso le Alpi. Quella che aspetta la carovana è una tre giorni davvero da ...

Tour de France – Arrivo anticipato e festa francese : oggi l’ottava tappa - altimetria e favoriti : Ancora una volta velocisti protagonisti al Tour de France 2018: altimetria e favoriti dell’ottava tappa Parte alle 11.50 l’ottava tappa del Tour de France 2018: i corridori, dopo la lunga tappa pianeggiante di ieri, affronteranno anche oggi un percorso prevalentemente piatto, di 181 km da Dreux ad Amines. Sono ancora una volta i velocisti ad essere protagonisti, dopo la vittoria di ieri di Groenewegen: i ciclisti, oggi, ...

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita : tra i favoriti c’è anche Nibali : Una tappa spettacolare, Oggi, al Tour de France: altimetria, percorso e favoriti della sesta frazione della Grande Boucle Al Tour de France si comincia a fare sul serio! Oggi la sesta tappa della Grande Boucle potrebbe creare i primi importanti distacchi in classifica. I corridori pedaleranno per 181 km da Brest a Mur de Bretagne Guerlédan per un finale da favola, col primo arrivo in salita dell’edizione 2018 della corsa a tappe ...

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : occhio all'arrivo! (6^ tappa Brest-Mur de Bretagne) : Diretta Tour de France 2018: streaming video e tv e percorso della 6^ tappa di questa edizione della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:01:00 GMT)

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali deve difendersi sul Mur de Bretagne. Obiettivo limitare i danni su un arrivo troppo esplosivo per lo Squalo : Ancora con il coltello tra i denti, ancora cercando di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ancora dando l’anima per non perdere terreno e per restare in corsa, ancora contro tutto tutti. Vincenzo Nibali deve correre sulla difensiva nella tappa odierna al Tour de France: la frazione che si concluderà sul Mur de Bretagne non sembra essere congeniale alle caratteristiche dello Squalo che rischia di soffrire quello strappo insidioso, ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato quinta tappa. Peter Sagan vince a Quimper - battuto Colbrelli. Nibali decimo : Peter Sagan ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2018, 204 chilometri da Lorient a Quimper. Il Campione del Mondo si è imposto al termine di una bella volata con Sonny Colbrelli, da annotare il decimo posto di vincenzo Nibali che si è messo in luce sull’ultimo strappo. Tour DE France 2018, quinta TAPPA: ordine D’ARRIVO E CLASSIFICA RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P 1 ...

Tour de France - Nibali è già super e adesso c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne : grande entusiasmo per lo Squalo – Classifica generale - altimetria e dettagli della 6ª tappa : Tour de France, Nibali brilla dall’inizio della corsa e domani c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne che sembra disegnato apposta per lui Un Nibali impressionante per brillantezza ed esplosività. Mai visto così nella storia della sua carriera ciclistica, neanche al Tour 2014 poi dominato: oggi è arrivato 10° sul traguardo di Sarzeau, migliore su tutti gli altri uomini di Classifica su cui aveva anche fatto il vuoto ai ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato terza tappa. La BMC vince la cronosquadre sulla Sky - attardata la Bahrain di Nibali : La BMC ha vinto la cronometro a squadre del Tour de France 2018: la Cholet-Cholet ha premiato la formazione statunitense guidata da Richie Porte che si è imposta con quattro secondi di vantaggio sul Team Sky di Chris Froome. Richie Porte recupera così secondi importanti nei confronti di vincenzo Nibali che ha faticato con la sua Bahrain Merida. Maglia gialla a Greg Van Avermaet. Di seguito l’ordine d’arrivo della terza tappa del Tour ...

Tour de France 2018 : ordine d’arrivo e risultato seconda tappa. Sagan vince in volata e veste la maglia gialla - battuto Colbrelli : Peter Sagan ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2018 con una bella volata, riuscendo a rintuzzare il tentativo di rimonta di Sonny Colbrelli. Il Campione del Mondo indossa così anche la maglia gialla. Tutto invariato tra gli uomini di classifica: vincenzo Nibali con 51” su Chris Froome e Richie Porte, Nairo Quintana a 1’15”. Tour DE France 2018: ordine D’ARRIVO seconda TAPPA RANK RIDER RIDER ...

Tour de France - 2a tappa : arrivo per velocisti a La Roche sur Yon : L'altimetria della seconda tappa Il Tour de France riparte con Fernando Gaviria in maglia gialla davanti a Peter Sagan e Marcel Kittel e una classifica già definita a a causa delle cadute e problemi ...

Tour de France 2018 - seconda tappa Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon : nuovo arrivo in volata - maglia gialla tutta da giocare : seconda tappa per il Tour de France 2018: questa frazione vedrà i corridori affrontare 182 km da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur-Yon. Giornata di relativa calma, che visto ciò che è successo nella giornata di ieri sarà da prendere con le pinze anche per quanto riguarda gli uomini di classifica. Fondamentale non finire a terra o rischiare di perdere altri secondi prima della, scontata, volata conclusiva. Percorso Si parte da Mouilleron ...