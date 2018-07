Torino | intervento chirurgico per Bonifazi | il comunicato

Torino - intervento record : asportato un tumore dal cuore senza aprire il torace : I medici dell'Ospedale Molinette hanno utilizzato un sistema di circolazione extra-corporea ad alti flussi. La massa cancerosa è stata aspirata tramite una cannula

Terminato al Lingotto di Torino l'intervento per neutralizzare l'ordigno bellico : E' Terminato con oltre un'ora di anticipo rispetto al previsto l'intervento per neutralizzare l'ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo vicino a ...

Ictus a 6 anni / Bambino salvato all'Ospedale Regina Margherita di Torino con un intervento mini-invasivo : Ictus a 6 anni, Bambino salvato all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con l'applicazione di uno stent all'interno del cervello grazie a un intervento mini-invasivo.

Torino : colpito da ictus a 6 anni - salvato da eccezionale intervento : Per la prima volta al mondo in età pediatrica è stato salvato un bambino di 6 anni colpito da ictus con l’inserimento di uno stent a livello di una arteria cerebrale con un intervento miniinvasivo, presso la Città della Salute di Torino. F., 6 anni, era stato ricoverato presso l’ospedale di Novara a metà aprile per una emiparesi sinistra. La risonanza magnetica aveva documentato una ischemia dell’emisfero cerebrale di destra, ...

Torino - TRAPIANTO DI RENE DA SVEGLIO : HA MALATTIA RARA - NIENTE ANESTESIA/ Molinette - l'intervento spiegato : TORINO, paziente ha MALATTIA RARA: TRAPIANTO di RENE da SVEGLIO all'Ospedale Molinette. 40enne con Sindrome di Prune-Belly, intervento perfettamente riuscito

