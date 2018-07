Torino | i tifosi protestano | Abbonamenti fino al 31 dicembre

Torino - tifosi furibondi : il presidente Cairo fa il (triste) punto sul mercato granata : Cairo è tornato a parlare delle mosse di mercato che il Torino metterà in atto in questa sessione di calciomercato davvero magra “In attacco abbiamo Belotti, Falque, Ljajic, Niang, l’acquisto più costoso del Toro, e Edera: anche se ne vendi uno te ne rimangono quattro. Il mister è più interessato avere qualcosa dietro che in avanti. Abbiamo già speso 49 milioni, compresi i riscatti di alcuni calciatori, mentre ne abbiamo incassati 10. ...

Calciomercato Torino - il clamoroso annuncio di Cairo : tifosi furiosi : Calciomercato Torino – “In attacco abbiamo Belotti, Falque, Ljajic, Niang, l’acquisto più costoso del Toro, e Edera: anche se ne vendi uno te ne rimangono quattro. Il mister è più interessato avere qualcosa dietro che in avanti. Abbiamo già speso 49 milioni, compresi i riscatti di alcuni calciatori, mentre ne abbiamo incassati 10. L’aver trattenuto i giocatori più importanti – aggiunge – è fondamentale ...

Le visite - l abbraccio dei tifosi e l incontro con Allegri Ronaldo fa impazzire Torino : Torino, Ronaldo saluta i tifosi alla Continassa e canta "Juve, Juve" PIACERE, CR7 - Il primo impatto con il mondo Juventus è avvenuto prima delle visite mediche, nella calda mattinata torinese, ...

Le visite - l'abbraccio dei tifosi e l'incontro con Allegri : Ronaldo fa impazzire Torino : Condividi PIACERE, CR7 - Il primo impatto con il mondo Juventus è avvenuto prima delle visite mediche, nella calda mattinata torinese, accolto e travolto dal calore dei suoi nuovi tifosi. Il momento ...

Cristiano Ronaldo a Torino - bagno di folla tra i tifosi Juve. FOTO : Cristiano Ronaldo a Torino, bagno di folla tra i tifosi Juve. FOTO L'attaccante è al centro clinico della società sportiva torinese per i controlli e gli esami medici di routine. Ad accoglierlo migliaia di fan. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Ronaldo a Torino - il primo minuto dell’alieno sceso fra i tifosi bianconeri : È durato un minuto il primo incontro fra Cristiano Ronaldo e i suoi nuovi tifosi. Erano almeno un migliaio quelli dietro le transenne del JMedical, il centro medico della Juventus, dove il portoghese ha iniziato la sua giornata bianconera. Lui è uscito, ha saluto, ha sorriso quanto basta e firmato autografi. Il tutto nei primi sessanta secondi o poco più con il popolo che lo acclamava, aveva superato controlli con il metal detector per vederlo e ...

Torino - è iniziato il CR7 day. Ronaldo è arrivato al centro medico della Juventus e ha incontrato i tifosi : E’ il grande giorno di Cristiano Ronaldo. Sono già circa 2mila i tifosi della Juventus davanti al J Medical in attesa dell’arrivo del fuoriclasse portoghese per le visite mediche. Massime le misure di sicurezza con la presenza di transenne, un centinaio di addetti ai lavori e diversi agenti di polizia. Ronaldo dopo i test medici si recherà nella sede della Continassa e alle 18.30 sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è a Torino/ Video - ultime notizie : tifosi a caccia di CR7 in città : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è a Torino, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - il VIDEO dell’arrivo a Torino : tifosi bianconeri in delirio : I tifosi in delirio per la Juventus, è arrivato a Torino negli ultimi minuti Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso la trattativa del secolo, il portoghese è arrivato in anticipo in Italia e durante la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia per evitare l’assalto dei tifosi bianconeri. Ecco il VIDEO dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. GUARDA IL VIDEO –> ...

Torino - Petrachi svela : le “tre fasi del mercato granata” - i tifosi potrebbero rimanere delusi : Torino, il ds Petrachi ha diviso la sessione di calciomercato in tre fasi per il club granata: ecco quanto rivelato dal dirigente Il Torino si sta muovendo sul mercato per tentare di fare un salto di qualità nella prossima stagione, raggiungendo la tanto agognata Europa. Il ds Petrachi ha parlato delle idee per la sessione estiva del club granata: “La prima mossa è stata trattenere i giocatori, abbiamo così detto no a una serie di ...

Cristiano Ronaldo - scatta la psicosi tra i tifosi della Juventus : 'È arrivato' - ma è Armando Izzo del Torino : Il livello di psicosi da avvistamento di Cristiano Ronaldo a Torino è a livelli da record. L'ultimo segnale preoccupante è arrivato ieri pomeriggio, quando all'aeroporto Caselle è scoppiato il delirio ...

Incredibile Torino - Bruno Peres ci ripensa : tifosi furiosi! : Bruno Peres sta facendo ammattire il Torino con una serie di tira e molla che stanno infastidendo tifosi granata e società Bruno Peres ci ripensa e dice no al Torino in attesa di offerte dal Brasile. Il club granata ha atteso a lungo la conferma della trattativa da parte dell’esterno brasiliano e, dopo l’inserimento del Besiktas, sembrava che il terzino avesse deciso di dire sì all’offerta granata. Tutto fatto dunque, sino al ...

Juventus - Morata per le vie di Torino : esplode l'entusiasmo dei tifosi : Alvaro Morata a Torino. Basta la sua presenza in giornata nelle vie del centro cittadino a scatenare l'entusiasmo dei tifosi della Juventus per quello che sarebbe un graditissimo ritorno. Gli indizi ...

Il saluto di Burdisso al Torino : messaggio del difensore a tifosi e club : Nicolas Burdisso, difensore argentino, lascia il Torino dopo un anno intenso nel quale ha guidato la difesa granata per 25 gare “Un anno bellissimo insieme a voi. Onorato di vestire questa maglia, delle 25 partite giocate e di tutto l’affetto che mi avete dimostrato”. Sono le parole rivolte ai tifosi del Torino da parte del difensore Nicolas Burdisso che attraverso Instagram saluta il pubblico granata. Argentino, 37 anni, ...