Torino | ernia per Bonifazi

Serie A Torino - Bonifazi operato per sport ernia bilaterale : MILANO - Il difensore del Torino Kevin Bonifazi è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico in laparoscopia per sport ernia bilaterale. L'operazione è stata eseguita a Milano, presso la Clinica Igea, dal Professor Giuseppe Sansonetti alla presenza del dottor Paolo Gola, medico sociale granata. Il chirurgo ha ...