Torino dà il via ai collaudi delle auto senza pilota | prima città in Italia | test anche

CRISTIANO RONALDO-JUVENTUS : È A Torino/ Video : atterrato con aereo privato - ha scelto viaggio “top secret” : CRISTIANO Ronaldo alla Juventus: è a TORINO, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Xenofobia e reati d’odio - la Procura di Torino : priorità ai fascicoli - pool di pm ad hoc e no archiviazione facili : Corsia preferenziale per i reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. pool di magistrati ad hoc, che tratteranno i fascicoli in questione come prioritari ed eviteranno “di richiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto“, potranno “promuovere l’azione penale” e “svolgeranno personalmente le funzioni di pm in dibattimento“. Nel pieno del ...

Il Torino prepara il via vai in attacco : le richieste di Mazzarri e le cessioni illustri : Torino che, con il nuovo modulo stabilito da mister Mazzarri, si appresta a muoversi sul mercato alla ricerca di un tassello in attacco Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha dichiarato che il calciomercato granata è ancora all’85% del proprio “cammino” estivo. I granata infatti, con il cambio di modulo imposto da Mazzarri, devono puntellare la rosa per adattarla ai voleri del tecnico. Si passerà al 3-5-2, con qualche ...

Cristiano Ronaldo a Torino - la casa è già ‘pronta’ : l’agente immobiliare svela l’avviata trattativa di vendita : Pronta la casa di Cristiano Ronaldo a Torino, una trattativa di vendita è in atto per accaparrarsi una delle ville più esclusive della città piemontese: ci sarà CR7 dietro la probabile vendita? Cristiano Ronaldo alla Juventus, è davvero possibile? Oltre alle clausole milionarie e alla volontà del calciatore, uno dei dubbi che assilla i tifosi è: qualora CR7 dovesse giungere a Torino dove andrà ad abitare? Esiste una casa così lussuosa da ...

Sorpresa Torino - Mbaye Niang chiede di andar via! : Mbaye Niang potrebbe lasciare Torino dopo il buon impatto sul Mondiale russo con la maglia del Senegal, il calciatore vuole il trasferimento Mbaye Niang sembra essere in procinto di lasciare il Torino. Le sue parole, rilasciate dopo l’uscita dal Mondiale del suo Senegal, sono abbastanza eloquenti. “Il Mondiale mi ha dato ancora più fiducia – le parole dell’attaccante granata a Foot Mercato – mi piace l’idea di ...

Torino - via vai in vista : Petrachi molto indaffarato - le ultime novità dal mercato! : Torino pronto a piazzare alcuni importanti colpi in entrata, sopratutto la difesa va rivoluzionata anche a causa di qualche addio di spessore Il Torino si appresta a vivere giorni di calciomercato caldissimi. Tante le trattative in ballo, che stanno tenendo impegnato il ds Petrachi nelle ultime ore. Andiamo però con ordine. Ci sono alcuni affare ben noti che potrebbero saltare, causando un effetto domino. Allo stesso modo, alcuni addii ...

Olimpiadi Torino 2026 - l'Appendino sfida i suoi : "Via libera o tutti a casa" : "Se continuate così vi mando tutti a casa". Chiara Appendino non ne può più delle continue liti in seno alla sua maggioranza, sempre più divisa sull'opportunità di candidare Torino alle Olimpiadi invernali del 2026.Le urla che provengono dal palazzo del Comune si sprecano, alla vigilia dell'incontro a Roma con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il sindaco Appendino, nel corso di una riunione iniziata alle sei del pomeriggio e terminata dopo ...

Al via il 27 giugno Torino Estate Reale con l'Orchestra Klassica di San Pietroburgo : Gli allestimenti dell'area spettacoli e la direzione di produzione sono stati curati dalla Fondazione del Teatro Regio di Torino in virtù di una collaborazione ormai consolidata, che utilizza le ...

Quello che devi sapere su Apolide Festival - 19-22 luglio 2018 a Vialfrè - Torino - : Roma, 23 giu. , askanews, - Uno scenario naturale tra i più belli d'Italia, un anfiteatro scavato dal ghiaccio e circondato dalle colline, tra gli alberi del bosco di Vialfrè - Torino. Apolide ...

Torino - Chiara Appendino rinviata a giudizio/ Ultime notizie - Sindaco a processo per fatti di Piazza San Carlo : Torino, Chiara Appendino rinviata a giudizio: il Sindaco a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando perse la vita Erika Pioletti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:36:00 GMT)

A Torino il capogruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria. Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano, ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...

Torino - la Lega propone di togliere la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Non solo la richiesta di revocare la scorta a Roberto Saviano: dal capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino arriva anche una mozione per chiedere di togliere la cittadinanza onoraria allo scrittore e giornalista. Il consigliere del Carroccio Fabrizio Ricca sostiene che Saviano non meriti la cittadinanza perché non è mai andato a ritirarla in dieci anni e non abbia intenzione di farlo.Continua a leggere

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia lancia la corsa : si viaggia verso l’asse Milano-Torino? Si sogna l’organizzazione : La corsa verso l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è ormai lanciata e l’Italia non vuole tirarsi indietro. Il nostro Paese è in piena lotta per essere designato dal CIO (appuntamento il prossimo anno): dopo il ritiro forzato di Sion e Sapporo, il Bel Paese se la deve vedere contro Graz (Austria), Stoccolma (Svezia), Calgary (Canada) ed Erzurum (Turchia). Il sogno di poter ospitare la rassegna a cinque cerchi è più vivo ...