: Tokyo, Borsa in rialzo: Nikkei +0,37% - TelevideoRai101 : Tokyo, Borsa in rialzo: Nikkei +0,37% - InvestingItalia : #Borsa, Tokyo apre in rialzo (+0,37%) - - filippo_modica : Borsa, Tokyo apre in rialzo (+0,37%) - Economia -

Ladiavvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e al buon adamento della stagione delle Trimestrali aziendali, in ultimo coi risultati della banca d'affari Morgan Stanley. L'indiceavanza dello 0,37% a quota 22.878,11. Sul mercato valutario lo yen si assesta ai minimi in sei mesi sul dollaro a un valore di 112,70 e a 131,30 sull'euro(Di giovedì 19 luglio 2018)