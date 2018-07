Tiro a volo | Coppa del Mondo Tucson 2018 | azzurri fuori dalla finale del trap misto Oro

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : azzurri fuori dalla finale del doppio misto. Oro e bronzo agli Stati Uniti : La quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo si chiude lasciando un sapore amaro in bocca per la nazionale italiana. A Tucson (Stati Uniti) le coppie dei padroni di casa conquistano il primo e terzo posto nel trap doppio misto, facendo scivolare quindi al secondo posto gli azzurri nel medagliere. Il duo Fiammetta Rossi-Erminio Frasca (Italia 1) non accede in finale per un solo piattello (128/150), mentre Italia 2 (Valeria Raffaelli-Simone ...

Tiro a volo - Trap maschile : oro e argento azzurri a Tucson : ...cui abbiamo dovuto lottare con un campo tecnicamente molto complicato e con temperature alle quali non siamo abituati -ha spiegato Prosperi alla sua quarta esperienza in una prova di Coppa del Mondo ...

Tiro a volo - doppietta italiana in CdM : TUCSON, USA, - La gara di Trap maschile di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson , è stata dominata dall' Italia che ha conquistato la medaglia d'oro con Simone Lorenzo Prosperi e quella d'argento con Erminio Frasca .I due poliziotti, il primo di ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Scatteranno mercoledì 1 e si concluderanno domenica 12 agosto gli Europei di Tiro a volo: ad ospitarli sarà la cittadina austriaca di Leobersdorf. Primi giorni di gare dedicate al trap, poi sarà la volta del double trap, ormai uscito dal Programma olimpico, infine gli ultimi giorni di gare saranno dedicati allo skeet. In contemporanea le competizioni della categoria senior e quelle della categoria junior. Non è prevista al momento copertura ...

Tiro a volo – Fossa olimpica donne - la finlandese Salmi vince la medaglia d’oro a Tucson : La sua vittoria ha segnato il giusto epilogo di una gara sui generis, caratterizzata da cambi repentini di condizioni atmosferiche, con pioggia torrenziale e caldo torrido La medaglia d’oro della gara di Fossa olimpica femminile è volata in Finlandia con Marika Salmi, per la prima volta su un podio di una competizione internazionale di primo livello. La sua vittoria ha segnato il giusto epilogo di una gara sui generis, caratterizzata ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Tiro a volo : a Tucson male azzurre Fossa : ANSA, - Tucson , USA, , 17 LUG - Non è andata bene per le azzurre la gara di Fossa donne della prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson, caratterizzata da cambi repentini di condizioni ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia fuori dalla finale nel trap femminile. Erminio Frasca impeccabile tra gli uomini : Seconda giornata dedicata alla specialità di fossa olimpica durante la Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Nella notte Italiana nessuna atleta tra le donne è riuscita a qualificarsi in finale; Valeria Raffaelli (12a) la migliore con il punteggio di 100/125, a cinque centri di distanza dalla sesta posizione. Più arretrate invece Isabella Cristiani, 20a (97/125) e Fiammetta Rossi, 31a (90/125) al termine dei cinque round di ...

Tiro a volo : Fossa Olimpica donne - Perilli in testa a Tucson : Alessandra Perilli è in testa alla classifica a Tucson nella gara di Fossa Olimpica femminile La gara di Fossa Olimpica femminile è iniziata sotto una pioggia battente, che per tutta la giornata ha bagnato le pedane del Trap and Skeet Club di Tucson. Al termine delle tre serie per il Trap femminile la classifica provvisoria è guidata dalla sanmarinese Alessandra Perilli, prima con 69/75, seguita a breve distanza dalla neozelandese Natalie ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile in testa Alessandra Perilli : Sono scattate a Tucson, negli Stati Uniti, le gare del trap dell’ultima tappa di Coppa del Mondo: nelle qualificazioni femminili in testa, dopo le prime tre serie di piattelli, c’è la sammarinese Alessandra Perilli, con 69/75. L’unica azzurra ancora in corsa per il passaggio in finale è Valeria Raffaelli, al momento 11ma con 61/75: il sesto posto dista due piattelli. Fiammetta Rossi è 23ma con 56/75, mentre Isabella Cristiani è ...