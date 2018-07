Timothée Chalamet è un quadro l attore di Chiamami col tuo nome star dei capolavori - Cinema - Spettacoli : C'è chi ha pensato che il viso di Timothée Chalamet sarebbe stato proprio bene tanto in Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck, quanto in Fanciullo con canestro di frutta di Caravaggio, ...

Robert Pattinson e Timothée Chalamet - insieme per Netflix : Robert Pattinson e Timothée Chalamet, il sex symbol del Duemila e il sex symbol di Instagram, 32 e 22 anni, il vampiro e l’etereo. Saranno loro i protagonisti di The King, libero adattamento dell’Enrico IV e dell’Enrico V di Shakespeare e in arrivo su Netflix nel 2019. Un film diretto da (The Machine) con Pattinson e Chalamet per la prima volta insieme, sexy e in costumi ...