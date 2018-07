TheGiornalisti Video | il Love Tour regista sold out e viene aggiunta una data a Roma

Video dei TheGiornalisti in Felicità puttana - il nuovo tormentone estivo di Tommaso Paradiso in piazza del Popolo : L'esibizione dei Thegiornalisti in Felicità puttana ha portato in piazza del Popolo a Roma, nella prima serata del Wind Summer Festival, quello che resterà uno dei tormentoni più riusciti di questa stagione estiva con i suoi iconici versi (dal "vocale di dieci minuti" allo stesso titolo della canzone). Da quando è stato rilasciato lo scorso maggio, il brano del gruppo formato da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si è ...

TheGiornalisti - il video di Felicità Puttana è un altro (bel) tuffo negli Anni ’80 : È con un tuffo negli Anni’80 che Thegiornalisti hanno deciso di rinfrescare l’estate 2018, che si prospetta piuttosto calda soprattutto sul fronte musicale. Il videoclip di Felicità Puttana, il loro nuovo singolo, è stato diretto dagli YouNuts! (come il precedente Questa nostra stupida canzone d’amore) che (citandone perfino le prime battute) hanno deciso di ispirarsi al mood e all’immaginario di Borotalco, film cult di ...

Chi è Matilda De Angelis? La giovane attrice bolognese protagonista del video ‘Felicità Puttana’ dei TheGiornalisti : Matilda De Angelis è la giovane attrice protagonista del video musicale ‘Felicità Puttana’ dei TheGiornalisti Nel videoclip di ‘Felicità Puttana’ dei TheGiornalisti è la ragazza che balla e si prepara per uscire con Tommaso Paradiso. Stiamo parlando di Matilda De Angelis, la giovane e talentuosa attrice protagonista del nuovo video musicale della band romana. La 22enne bolognese ha occhi colore del cielo, carattere ...

Testo e video di Felicità puttana dei TheGiornalisti - Matilda De Angelis balla il nuovo singolo estivo in stile Borotalco : Con l'arrivo del video di Felicità puttana dei Thegiornalisti il nuovo singolo dall'album Love fa il suo debutto preparandosi a presidiare l'airplay estivo. Ufficialmente in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno, il brano è già online attraverso il video ufficiale apparso su Youtube. Prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, Felicità puttana è un classico in stile Thegiornalisti, la descrizione di uno stato d’animo ...

