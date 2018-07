THEGIORNALISTI Roma balla al ritmo di “Felicità Puttana Wind Summer Festival 2018

Terza data dei THEGIORNALISTI a Roma - nuovo concerto al PalaLottomatica a fine tour : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il sold-out della prima e della seconda data Romana è arrivato l'annuncio di un terzo concerto dei Thegiornalisti a Roma, un ulteriore appuntamento dal vivo nella Capitale nell'ambito del Love tour che andrà in scena il prossimo autunno. Il trio Romano si esibirà sul palco del PalaLottomatica sia il 27 che il 28 ottobre, due date entrambe già esaurite in prevendita, ma anche in una nuova occasione, un'ulteriore data aggiunta a ...