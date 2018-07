The Tale | su Sky il film con Laura Dern acclamato al Sundance festival Il racconto

It’s The creativity - baby! 21 talenti di Milano accendono l’Apple Store di Piazza Liberty : Ventuno creativi per una domanda, Cosa farai domani Milano?. Ventuno progetti di giovani talenti locali – foto, video, illustrazioni e musica – che accompagnano il lancio del primo Store di Cupertino a Milano città, ventuno risposte che da oggi animano le lettere che campeggiano sulla copertura di Apple Piazza Liberty, prima dell’apertura del 26 luglio. Che non vuole essere un semplice negozio, ma uno statement. E ribadire senza mezzi toni ...

The Division 2 a Washington DC - perchè Ubisoft ha scelto la capitale degli USA? : Tutti coloro che hanno assistito alla conferenza Ubisoft dell'E3 2018 sapranno che l'ambientazione prefissata per The Division 2 sarà Washington DC. La capitale degli Stati Uniti d'America si presta infatti a set delle operazioni del nuovo capitolo della serie curata dal publisher transalpino, dopo che il capostipite aveva portato gli utenti a zonzo per le strade di una New York semi deserta e parzialmente abbandonata. Le differenze ...

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x13 "The Word" (SEASON FINALE) : La seconda stagione di The HANDMAID'S TALE volge al termine nella maniera più spettacolare e dirompente possibile, in un season finale che mette in moto una serie di eventi che hanno sconvolto la struttura di Gilead. L'episodio, dal titolo "The Word", inizia a porre uno stato di cambiamento nell'inferno vissuto dalle nostre protagoniste, con un finale che potremmo definire a sorpresa se non avessimo ben delineato la trama di fondo della serie. ...

The Handmaid’s Tale ha un problema con la realtà. Che gli costa carissimo : È stata la stagione della gravidanza. 12 puntate per partorire un bambino, il compito delle ancelle, tra tentativi di fughe, omicidi, suicidi e un clamoroso finale che inizia a rilasciare molta della tensione accumulata in due annate dando soddisfazione al pubblico e dolore ai cattivi. Non si può nascondere che la seconda stagione di The Handmaid’s Tale sia stata quantomeno alTalenante, funestata da molti episodi che hanno allungato il brodo in ...

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of Thrones e The Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

The Bard's Tale 4 ha una data d'uscita : arriverà anche su console : Lo studio di sviluppo indipendente inXile ha recentemente annunciato che il loro nuovo RPG, The Bard's Tale 4, sarà disponibile per PC a partire dal 18 settembre 2018. A sorpresa, il team ha svelato inoltre che il gioco uscirà in seguito anche su PS4 e Xbox One, entro la fine del 2018.The Bard's Tale 4 è solo l'ultimo di una lunga serie di RPG sviluppati dallo studio, in grado di miscelare numerosi elementi tipici dei giochi di ruolo che però ...

Emmy 2018 : The Handmaid's Tale e The Crown tra le serie con più nomination : La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre, trasmessa dalla NBC , e la serata sembra destinata a essere orientata verso il mondo femminile, forse grazie al traino di movimenti come Time'...

The Handmaid’s Tale - una polemica social cancella i vini ispirati alla serie tv : Mentre la seconda stagione di The Handmaid’s Tale si avvia alla conclusione con un picco di tensione e drammaticità, le controversie escono dal piccolo schermo per invadere anche la realtà. Pare infatti che nei giorni scorsi fosse emersa l’idea di realizzare una linea di vini ispirati ufficialmente ai personaggi della serie da noi in onda su TimVision. Due rossi, nominati a partire dalle ancelle Difred e Diglen (“un complesso ...

The HANDMAID'S TALE - Una sola parola : basta! : Ben ritrovati con l'anteprima del tredicesimo e ultimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "The Word" e vedrà le conseguenze degli eventi tragici che abbiamo visto nella puntata precedente, che fanno trapelare un esito scioccante per i nostri protagonisti.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum"Cominciamo con la sinossi:"Serena e le altre mogli ...

Laura Dern : “A 13 anni mi facevano fare provini in hotel”/ Con il film The Tale racconta gli abusi su minori : La storia vera di uno stupro subito a 13 anni viene raccontata su film, The Tale, con protagonista l'attrice Laura Dern che svela un retroscena su un suo provino (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:54:00 GMT)

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x12 "Postpartum" : Ormai vicina alla sua conclusione, la seconda stagione di The HANDMAID'S TALE propone un episodio che svela il destino di June e della piccola Holly, ma anche della sfortunata Emily, in un insieme di vicende tetre, con un momento che rimette di nuovo tutto in discussione. "Postpartum" affronta gli eventi successivi alla nascita di Holly, i quali vedono una June inizialmente esclusa dalla vita della piccola e una duplice dipartita dal sapore ...

The HANDMAID'S TALE - Che succede dopo il parto? : Ben ritrovati con l'anteprima del dodicesimo e penultimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Postpartum" e appunto mostrerà gli eventi successivi alla nascita di Holly, caratterizzati da nuove sistemazioni e reazioni violente.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x11 "Holly"Cominciamo con la sinossi:"Offred viene mandata in un posto familiare. Nick viene scosso ...

