The 100 5×12 | al via la guerra di Octavia

100 anni fa nasceva Nelson Mandela : una graphic novel per ricordare la sua lotta all’aparTheid : Il 18 luglio di ogni anno ricorre il Mandela Day: quest’anno l’importante celebrazione coincide con il centenario della nascita del premio Nobel sudafricano. Per l’occasione l’editore Gribaudo pubblica una graphic novel dedicata alla sua vita, da oggi nelle librerie italiane.Continua a leggere

In The 100 5×09 - Madi la nuova Lexa e Octavia come Giulio Cesare : chi l’ha tradita? (promo 5×10) : Bob Morley lo aveva anticipato: le priorità di Clarke e Bellamy sono cambiate e in The 100 5x09 assistiamo a un altro sconvolgente game changing tra i due. Sei panni passati lontani l'uno dall'altra sono bastati per farli cambiare: se prima operavano insieme (quel "together" ripetuto in ogni stagione per suggellare la loro amicizia/alleanza), ora Clarke e Bellamy giocano due partite diverse. L'episodio dal titolo "Sic Semper Tirannys" implica un ...

Tom Ellis di Lucifer e il cast di The 100 al San Diego Comic-Con 2018 : i dettagli sul panel di TV Guide : Tom Ellis di Lucifer aveva promesso ai suoi fan che sarebbe stato presente, in qualche modo al San Diego Comic-Con 2018. E così è stato. L'attore gallese è tra gli ospiti al panel esclusivo organizzato da TV Guide, che riunisce alcune tra le star più amate del piccolo schermo. La sua presenza è stata accolta con gaudio dai fan di Lucifer. In questo modo l'attore protagonista avrà modo di ringraziare il suo pubblico per aver salvato la serie ...

The 100 al San Diego Comic-Con 2018 - l’episodio 5×11 in anteprima ma niente panel col cast? : The 100 al San Diego Comic-Con 2018 ci sarà? La risposta è, in certo senso, affermativa. Nel corso della serata di apertura, il 18 luglio verrà proiettato l'undicesimo episodio della quinta stagione dal titolo "The Dark Year". Tuttavia, c'è una brutta notizia per i fan. Il cast, infatti, non terrà nessun panel con il pubblico, come è sempre accaduto negli anni precedenti (lo scorso anno, noi di OM eravamo presenti). Non si conoscono i motivi ...

A Finalborgo arrivano i "Masters of The Universe" : una mostra con oltre 100 pezzi - molti dei quali rari : oltre 100 pezzi tra action figures dedicati ai vari personaggi della saga dei Masters, veicoli e diorami con i castelli e le fortezze della nota serie tv. Questi sono i principali numeri della mostra ...

Bellamy in The 100 5×08 tradisce Octavia per salvare Clarke? Ultimo episodio prima della pausa (promo 5×09) : Per tutta la quinta stagione ci hanno parlato di una guerra imminente per il controllo dell'unico lembo di Terra abitabile, ora con The 100 5x08 i protagonisti provano a ribaltare le cose e sperare in una pace concreta. Non si può però salvare tutti senza giungere a un compromesso: una vita per centinaia di persone. L'episodio gioca proprio su questa tematica, cosa si è disposti a fare per ottenere la pace? Dopo aver letto la toccante lettera ...

In sei mesi raccolta a $100 milioni per il fondo Theam Quant Equity World Defi Market Neutral : Il fondo è un multi factor Market Neutral globale che investe sui mercati azionari di tutto il mondo con un approccio sistematico e non direzionale. Questa strategia d'investimento ha permesso di ...

Echo in The 100 5×07 tradisce Raven? E Clarke reagisce alle azioni di Octavia (promo 5×08) : The 100 5x07 arriva dopo una settimana di pausa per il giro di boa. In cinque stagioni della serie post-apocalittica abbiamo imparato come ogni personaggio porta con sé un fardello, perché dai propri errori non si può sfuggire. Quantomeno si può cercare a rimediare. Il cuore di questa stagione continuano ad essere Clarke, Bellamy e Octavia. Le loro tensioni, con le loro priorità, ognuna diversa dall'altra, crescono man mano fino ad arrivare ...

The 100 5×06 mette alla prova tutte le coppie e Madi svela la sua vera natura (promo 5×07) : Come previsto e anticipato, le tensioni tra Octavia, Bellamy ed Echo in The 100 5x06 sono alle stelle. Blodreina bandisce la donna che anni fa tentò di ucciderla, salvo poi darle una possibilità - solo per amore di suo fratello. "Exit Wounds" ci mostra una Echo cambiata, onesta, quasi consapevole di dover pagare per i crimini commessi in passato. È vero, sono passati sei anni dal Praimfaya. Le priorità di ogni gruppo dei sopravvissuti sono ...

The 100 5×07 : È tutto sbagliato? (VIDEO) : The 100 5×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv con Eliza Taylor andrà in onda su The CW martedì, 19 giugno 2018. “Acceptable Losses” rappresenta un punto di vista contrario alla strada intrapresa finora dai nostri protagonisti: la trama di The 100 5×07 non potrebbe che spingere Abby a fare il bilancio delle perdite subite finora. The 100 5×07 trama e anticipazioni I piani di battaglia di Wonkru ...

Marie Avgeropoulos di The 100 parla di Octavia : “Echo? L’ultima persona che vorrebbe per Bellamy” : Marie Avgeropoulos di The 100 non usa mezzi termini per spiegare come Octavia non approvi la nuova compagna del fratello: "Echo? L'ultima persona sulla faccia della Terra che vorrebbe vedere". Nel prossimo episodio della quinta stagione, la guerra è imminente, ma non mancano le tensioni tra i protagonisti della serie CW. Quel che è certo è che tutto dipenderà da Clarke, Bellamy e Octavia: saranno disposti a collaborare per riportare la ...

Svelata la trama di The 100 5×07 - Echo si conferma personaggio più odiato? I fan lamentano l’ennesima pausa : Il network The CW ha svelato la trama di The 100 5x07, ma i fan dovranno attendere ancora un po' prima di vedere l'episodio. Infatti, come si legge su SpoilerTV, il settimo appuntamento non sarà trasmesso la settimana dopo il sesto - anche questo slittato - bensì il 19 giugno. Da quanto si apprende, i motivi di tale cambiamento di palinsesto derivano dalla programmazione dello sport sulle altre reti generaliste americane. The CW non vuole ...

The 100 5 in pausa negli Stati Uniti - il sesto episodio slitta al 5 giugno : promo e trama : The 100 5 si prende una pausa. negli Stati Uniti, il sesto episodio della quinta stagione non è andato in onda stanotte, e slitta invece alla prossima settimana, cioè il 5 giugno. Si tratta del primo break che la serie distopica si prende, dopo il debutto sul network The CW, lo scorso 24 aprile. Dopo la messa in onda del sesto episodio, al momento pare che The 100 5 proseguirà senza più nessuna interruzione, fino al doppio finale di stagione dal ...

Un bacio in The 100 5×05 turba Clarke? E Octavia e Bellamy sono ancora più divisi (promo 5×06) : The 100 5x05 non si fa scrupoli a mettere in scena un episodio crudo e ancora più violento. Sembra passata un'eternità dalle prime tre stagioni, in cui le atmosfere erano limpide e si giocava sulla terraferma. Le ultime due stagioni, specialmente la quinta, hanno dimostrato quanto questa serie distopica abbia il coraggio di osare e andare oltre. La tempesta di sabbia imperversa mentre il gruppo di Clarke, Bellamy e Octavia cerca di sopravvivere ...