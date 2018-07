TG RDN del 19 07 18

TG RDN del 04/07/18 : RIFIUTI, SINDACATI PROCLAMANO SCIOPERO IN AMA IL 14 LUGLIO Sabato 14 luglio si fermerà la raccolta dei rifiuti a Roma. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno infatti proclamato uno sciopero di 24 ore degli operatori dell’Ama come protesta contro la possibile privatizzazione dei servizi e per chiedere lo sblocco del turnover. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha spiegato che “lo sciopero deriva dall’abrogazione di una ...

TG RDN del 03/07/18 : RAGGI POSTA VIDEO DEGLI “SCROCCONI” SUGLI AUTOBUS Il giorno dopo la presentazione del Sistema unico di segnalazione di Roma Capitale, con cui i cittadini possono segnalare al Campidoglio i comportamenti incivili, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha pubblicato oggi su Facebook un video che immortala le reazioni, a bordo di un autobus, di fronte ad un passeggero senza biglietto alle prese con il controllore e con un altro cittadino ...

TG RDN del 02/07/18 : DI MAIO: ARRIVA IL DECRETO DIGNITA’ Il decreto dignità conterrà “interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti”. Sara’ un primo passo verso lo smantellamento del Jobs Act, giura il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Il provvedimento prevede anche il pugno duro contro le imprese che delocalizzano con multe pari fino a 4 volte gli aiuti ricevuti e una stretta sulla pubblicità ...

TG RDN del 28/06/18 : 63% ROMANI INSODDISFATTO BUS, RECORD RECLAMI PER IL ‘708’ Il 63% dei romani giudica insoddisfacente il servizio di trasporto degli autobus. Nel 2017 sono state quasi 18 mila le segnalazioni inviate all’Atac, il 71% di queste erano reclami. La linea che ne ha avuti di più e’ stata il ‘708’. E’ quanto emerso dal secondo focus che l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali ...

TG RDN del 27/06/18 : ROMA 139 PROFUGHI DEL CORNO D’AFRICA Non sui barconi, ma su un aereo di linea della Ethiopian Airlines. Cosi’ 139 profughi, eritrei e somali, sono arrivati oggi all’aeroporto di Fiumicino da Addis Abeba. Il loro ingresso in Italia e’ stato possibile grazie a un protocollo d’intesa con lo Stato italiano, firmato dalla Cei e dalla Comunità di Sant’Egidio. “Questa e’ l’Italia che vogliamo- ha ...

TG RDN del 26/06/18 : VENDEVANO INFORMAZIONI, ARRESTATI SEI POLIZIOTTI CORROTTI Un’indagine dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma ha portato alla luce una rete di corruzione messa in atto da sette poliziotti, un’addetta alla segreteria di un Procuratore aggiunto di Roma, e il suo compagno. Fulcro del sistema corruttivo era Carlo D’Aguano, noto alla Procura per essere entrato, pur senza conseguenze, ...

TG RDN del 26/06/18 : ROMA, IL NUOVO PRESIDENTE DEL III MUNICIPIO E’ GIOVANNI CAUDO Giovanni Caudo e’ il nuovo presidente del III Municipio di Roma. Il candidato del centrosinistra, nel ballottaggio delle elezioni amministrative di ieri, ha battuto lo sfidante di centrodestra, Francesco Maria Bova, con il 56,7% dei voti. “Questo e’ un bellissimo segnale perché significa che le persone hanno creduto in noi e nel ‘Modello ...

TG RDN del 22/06/18 : STADIO ROMA, GIP: LANZALONE RESTA AI DOMICILIARI Luca Lanzalone resta agli arresti domiciliari. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza del legale del presidente di Acea, coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma, ritenendo in sostanza che non siano mutate le esigenze cautelari. Intanto il Tribunale del Riesame si e’ riservato di decidere sulle richieste di scarcerazione presentate dai legali di Gian Luca ...

TG RDN del 21/06/18 : PROCESSO RAGGI, TRE UDIENZE A LUGLIO POI SLITTA A MARZO 2019 Poteva essere un processo ‘flash’, invece bisognerà attendere il nuovo anno per la sentenza di primo grado che vede imputata il sindaco di Roma, Virginia Raggi – oggi assente in aula – accusata di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio. L’analisi del numero dei testi e alcune circostanze legate alla loro ...

TG RDN del 20/06/18 : DA REGIONE LAZIO PRIMA LEGGE PER TUTELE A RIDER E GIG ECONOMY Un salario a tempo e non più a cottimo, la tutela contro gli infortuni e la malattia, l’assicurazione obbligatoria. Sono i punti cardine della prima legge in Italia su rider e gig economy – approvata dalla Giunta della Regione Lazio – e presentata oggi dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino. Presto quindi, non appena ...

TG RDN del 19/06/18 : DROGA E USURA A ROMA, TRA 58 ARRESTI ANCHE BOSS DI MONTESPACCATO C’e’ anche il “boss di Montespaccato”, Franco Gambacurta, tra i 58 arrestati di oggi della maxi-operazione dei Carabinieri di Roma in collaborazione con la Polizia e la Guardia Civil spagnola, che ha sgominato un’associazione per delinquere dedita a una serie di reati tra cui traffico di droga e usura, con l’aggravante delle modalita’ ...

TG RDN del 15/06/18 : STADIO ROMA, RAGGI INCONTRA BALDISSONI: VOGLIAMO PROSEGUIRE Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha incontrato questa mattina in Campidoglio il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, per fare il punto sul progetto dello stadio dopo l’inchiesta della Procura di Roma che ha portato all’arresto di nove persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e i consiglieri regionali Michele Civita ...

TG RDN del 14/06/18 : DOMANI INTERROGATORI SU STADIO ROMA, RAGGI: PARTONO QUERELE Inizieranno domani gli interrogatori di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sui presunti metodi corruttivi utilizzati per la costruzione del nuovo stadio della Roma. L’indagine della Procura di Roma ha portato all’arresto di nove persone tra cui il costruttore Luca Parnasi, il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e i consiglieri regionali Michele Civita del Pd e ...

TG RDN del 13/06/18 : STADIO DELLA ROMA: 9 ARRESTI, CI SONO PARNASI E LANZALONE Associazione a delinquere, traffico di influenze, emissione di fatture false, corruzione e illecito finanziamento. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla costruzione del nuovo stadio della Roma, a Tor di Valle, che ha portato stamani all’iscrizione sul registro degli indagati di 16 persone e all’arresto di nove persone. In ...