Terremoto | l’impiego degli aiuti Ue sta rispettando i tempi previsti

meteoweb.eu

: @Dagherrotipo1 Legge Fornero e reddito di cittadinanza, la prima la porteranno presto per l’approvazione, la second… - toni_pescasub : @Dagherrotipo1 Legge Fornero e reddito di cittadinanza, la prima la porteranno presto per l’approvazione, la second… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Una visita che “ha dimostrato, meglio di qualsiasi dato o tabella, la grandezza e la complessità delle sfide che comporta la gestione delle conseguenze del“. E’ un bilancio positivo quello che la delegazione di esperti della Commissione europea, guidata dalla direttrice Vittoria Alliata di Villafranca, ha riportato a Bruxelles dopo la sua missione di due giorni nelle zone colpite dal sisma nel 2016 e 2017. Le autorita’ italiane hanno tempo fino al maggio 2019 per utilizzare 1,2 miliardi di euro stanziati per la ricostruzione nel 2017 dal Fondo Ue di solidarietà e la visitaesperti Ue ha confermato che finora idi spesa stabiliti sono stati rispettati. “E’ stato impressionante vedere quanto è stato fatto finora” in paesi come Arquata del Tronto, Amatrice e Norcia, spiega un funzionario Ue parlando della trasferta. “La ...