Terremoto Centro Italia | via libera al decreto alla Camera | 398 sì

Terremoto in Colombia : scossa magnitudo 5.1 nel centro del Paese - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 5.1 è stato rilevato alle 05:39 UTC nel centro della Colombia: lo riferisce il Servizio geologico statunitense USGS. Non si riportano al momento vittime o danni materiali. Il sisma ha avuto epicentro a 21 km est dalla località di Colombia, nella provincia di Huila, e ipocentro a 47.7 km di profondità. La scossa è stata avvertita in tutto il centro del Paese, compresa la capitale Bogotà. L'articolo Terremoto in Colombia: ...

Terremoto oggi a Vibo Valentia - M 2.7/ INGV - ultime scosse in Calabria : epicentro sisma a Filogaso : Terremoto oggi a Vibo Valentia, Calabria: sisma M 2.7, le ultime scosse INGV in tempo reale. Dati, danni e ultime notizie. No sciame sismico, epicentro a Filogaso(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:57:00 GMT)

Terremoto oggi a Cuneo M 3.3/ INGV - ultime scosse Stroppo : epicentro in Valle Maira : Terremoto oggi a Cuneo M 3.3, ultime scosse INGV: paura a Stroppo, epicentro a Valle Maira. Paura in molti comuni alpini, ma nessun ferito: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:22:00 GMT)

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Terremoto - il centro polifunzionale di Norcia può essere riaperto : Costruito dopo il Terremoto grazie ai fondi raccolti da La7 e dal Corriere della Sera può tornare in funzione ed essere dissequestrato. Lo ha stabilito la Cassazione avviando l'inizio di un iter ...

Il Terremoto magnitudo 4.4 della notte in Calabria - epicentro al largo di Tropea : la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte in Calabria, la scossa in particolare è avvenuto alle ore 04:50 al largo di Tropea. terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Costa Calabra sud occidentale Data 14/07/2018 UTC 02:50:55 Latitudine 38.70° Longitudine 15.80° magnitudo 4.4 Profondità 57 Km La ...

Terremoto Centro Italia - l’Ingv : “La sequenza sismica durerà ancora due anni - sismicità di fondo troppo alta” : “Prima del 24 agosto 2016 la sismicità di fondo era molto bassa. Tutt’ora, dopo oltre 90mila eventi sismici, la sismicità di fondo è molto più alta di quella precedente al 2016, quindi per almeno uno o due anni continueremo ad avere una sismicità tale per cui la sequenza sismica nel Centro Italia non è terminata. Anche se il grosso dell’energia sembra essersi liberato, non possiamo escludere possibili recrudescenze”. Così ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.417, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 194 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 99,20% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.637 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate ...

Terremoto Centro Italia : centinaia di visitatori a Castelluccio per la fioritura sul Pian Grande [GALLERY] : 1/14 ...

Terremoto Centro Italia : consegnate chiavi delle ultime “casette” Sae a Valfornace : Oggi a Valfornace (MC) sono state consegnate le chiavi delle ultime 48 “casette” Sae sulle 152 complessive. “I Comuni che devono completare le Sae sono rimasti 2 e cio’ significa che 25 comunita’ su 27 sono tornate nei propri territori di appartenenza. Restano Visso, che completera’ entro il mese, e Camerino, dove il lavoro e’ stato imponente, perche’ si sta, di fatto, costruendo una citta’ e ...