Terremoti | scosse sismiche in zona Etna | la più forte di magnitudo 3 6

Terremoti - serie di scosse su Appennino modenese : fino a magnitudo 3.6

Terremoti in Sicilia : ancora scosse sull'Etna - la più forte a Milo : Terremoti fortunatamente di bassa magnitudo, ormai da diversi giorni, stanno interessando il versante orientale dell'Etna, uno dei vulcani più attivi d'Europa, sito nella provincia di Catania, in Sicilia. Il più forte di questi eventi è stato registrato dalla Sala Sismica di INGV-Roma alle 9:40 ora italiana di questa mattina e ha raggiunto un'intensita' pari a magnitudo 3.3 della scala Richter. Secondo l'INGV Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Terremoti : previsione scosse - primi test : 23.54 Funzionano i primi modelli per la previsione dei Terremoti. Sebbene la strada sia ancora lunga forniscono probabilità accurate, come dimostrano i primi test di rete internazionale Csep, cui l'Italia partecipa con i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), accanto a California, Nuova Zelanda e Giappone. "Non siamo in grado di dire se domani ci sarà un terremoto ma di calcolare delle probabilità", ha detto il ...

Terremoti - “previsione delle scosse sempre più vicina : nuovi test ne calcolano la probabilità” : Prevedere i Terremoti è uno dei sogni più ambiti dai geofisici. Un obiettivo che, se raggiunto, potrebbe permettere di salvare molte vite. Anche se siamo ancora lontani dal riuscirci, i ricercatori hanno fatto un primo – grande – passo in quella direzione. Sono funzionanti i primi modelli per la previsione probabilistica delle scosse, cioè dei test che permettono di stabilire qual è la probabilità che un terremoto accada in una ...