Termoli | Tac fuori uso e ambulanza in ritardo | è morto il 47enne di Larino Famiglia

Termoli - tac in manutenzione : morte cerebrale per un 47enne : L'uomo aveva accusato un malore alcune ore prima: trasportato in ospedale, non è stato sottoposto a una tac perché il macchinario era in manutenzione.Continua a leggere