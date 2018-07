Termoli | morto 47enne per Tac fuori uso e ambulanza in ritardo Ultime notizie

Termoli - Tac fuori uso e ambulanza in ritardo : è morto il 47enne di Larino. Famiglia autorizza espianto degli organi : Colto da aneurisma cerebrale, ambulanza in ritardo e tac dell’ospedale di Termoli fuori uso: è morto Michele Cesaride, il 47 di Larino, la cui storia ieri ha costretto il ministro della Saluta Giulia Grillo ad inviare a Termoli gli ispettori per capire cosa fosse effettivamente accaduto all’ospedale del San Timoteo. Qui, infatti, era stato trasportato il 47enne, che però non ha potuto usufruire della Tac perché l’apparecchio ...