Tennis | US Open 2018 | cinque italiani nel tabellone principale Fabio Fognini guida la

Tennis - Us Open da record : avrà il montepremi più ricco al mondo : Us Open sempre più ricchi con il montepremi del torneo americano che sale del 5% rispetto alla passata stagione raggiungendo cifre folli Gli americani si sa, amano fare le cose in grande, ed anche in occasione degli Us Open di Tennis sarà così. E’ stato infatti varato il montepremi più cospicuo al mondo, che da questa estate andrà a rimpolpare le tasche dei Tennisti partecipanti al caldo torneo americano. Il torneo andrà in scena dal ...

Tennis - anche gli Us Open si ‘uniformano’ : niente più lanci per i raccattapalle : Us Open che si adeguano al sistema adottato dagli altri Slam per quanto concerne il comportamento dei raccattapalle durante le gare anche gli Us Open si uniformeranno al sistema adottato già negli altri Slam per lo spostamento delle palline da una parte all’altra del campo. Quindi per i raccattapalle niente più lancio a scavalcare la rete ma passaggio delle palline facendole rotolare a terra, da una posizione all’altra. Lo ha ...

Tennis : Rafa Nadal vince gli Open di Francia per l'undicesima volta. Thiem battuto 64/63/62 : Non c'è mai stata partita, il numero uno del mondo ha dominato la partita contro un ottimo avversario, mai in grado di spezzare il palleggio e 'brekkare' l'avversario. Mai nessun Tennista ha vinto ...

Tennistavolo - Japan Open 2018 : arriva in casa la consacrazione per il talentuoso Tomokazu Harimoto : Si è concluso il Japan Open di Tennistavolo, torneo dell’ITTF World Tour: arriva in casa la consacrazione per il talentuosissimo Tomokazu Harimoto, che, a neppure 15 anni, mette in bacheca un prestigioso trofeo. Festa degli atleti di casa completato dal successo, tra le donne, di Mima Ito. Nel doppio maschile successo dei sudcoreani Young-sik Jung e Sang-su Lee, mentre alla Cina vanno il torneo di doppio femminile, vinto da Yuting Gu e Zi ...

Morta la brasiliana Bueno - trionfò 3 volte a Wimbledon e 4 agli Us Open - Tennis : E' stata numero uno del mondo in singolare nel 1959, nel 1960 e nel 1966. Fortissima anche in doppio, nel 1960 conquistò tutti e quattro i tornei Major di specialità - prima donna a riuscire nell'...

Tennistavolo - China Open 2018 : dominio dei padroni di casa. Per la prima volta assegnato il titolo nel doppio misto : Il China Open di Tennistavolo ha sorriso ai padroni di casa, ma la vera novità del torneo asiatico è stata l’assegnazione del titolo nel doppio misto, nuova specialità olimpica che vedremo esordire a Tokyo 2020, circostanza avvenuta per la prima volta nella storia del World Tour ITTF. Finale tutta cinese nel singolare maschile, dove Ma Long ha battuto Fan Zhendong in rimonta per 4-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-3, 14-12). Lo stesso Fan Zhendong ...

Tennistavolo - Hong Kong Open 2018 : affermazioni per il nipponico Kazuhiro Yoshimura e per la cinese Manyu Wang : Concluso oggi l’Hong Kong Open di Tennistavolo, torneo del circuito ITTF World Tour: in Oriente affermazioni del nipponico Kazuhiro Yoshimura e della cinese Manyu Wang nei tornei di singolare, successi per i padroni di casa Kwan Kit Ho e Chun Ting Wong e per le cinesi Xinhua Chen e Yang Sun nei tornei di doppio. Di seguito tutti i risultati delle quattro finali odierne. Finale singolare maschile Kazuhiro Yoshimura (Giappone) batte Seungmin ...

Open Bnl di Tennis : finali Nadal-Zverev e Svitolina-Halep : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Svitolina affronterà la vincente ...

Open Bnl di Tennis : Nadal primo finalista - Djokovic ko : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Svitolina affronterà la vincente dell'...

MADRID OPEN 2018/ Diretta live finale Thiem Zverev : streaming video e tv - orario partita e risultato (Tennis) : MADRID OPEN 2018, Diretta live Thiem Zverev: streaming video e risultato, orario della partita. Sfida tra Next Gen: le nuove leve del tennis si contendono il titolo sulla terra rossa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 05:57:00 GMT)

