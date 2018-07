Temptation Island | Tina Cipollari interviene per difendere Ida

Gossip Temptation Island : la tentatrice di Andrea replica agli haters : La tentatrice di Andrea Celentano di Temptation Island nella bufera Qualche giorno fa è andata in onda su Canale 5 l’attesissima seconda puntata di Temptation Island 2018. Inutile negarlo, questa puntata è stata davvero pregna di polemiche e colpi di scena. E sono state tante le coppie, che hanno fatto molto discutere, tra le quali quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Difatti quest’ultimo ha mostrato un evidente ...

Temptation Island 2018 : Giada e Francesco non stanno più insieme? : Da un indizio cominciano ad emergere numerosi dubbi sulla sorte della relazione tra Giada Giovanelli e Francesco Branco....

Temptation Island - Francesco e Giada : il gesto choc prima del falò : Giada e Francesco si sono lasciati dopo Temptation Island 2018? Lunedì scorso è andata in onda la seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island. Una puntata davvero ricca di emozioni e colpi di scena, che ha incollato gli spettatori da casa al piccolo schermo. Cosa è successo? Nel secondo falò di chiarimento, Valentina De Biasi ha perdonato Oronzo Carinola, concedendogli una seconda possibilità. Ma anche un’altra coppia ha ...

“Francesco e Giada : è successo”. Temptation Island - il colpo di scena : Temptation Island, cresce l’attesa per la nuova puntata del docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Puntata numero tre: si comincia a fare sul serio. La vedremo in onda il prossimo 23 luglio, in prima serata su Canale 5, ma siccome il programma è registrato, allora è facile incappare in qualche anticipazione. Le coppie in gioco (Valentina e Oronzo sono già usciti dalla trasmissione), divise in due villaggi e messe alla ...

Temptation Island - Raffaela e Andrea insieme anche fuori dal programma : Raffaela Giudice e Andrea Celentano son una delle coppie più giovani di Temptation Island . Entrambi hanno 24 anni e stanno insieme da 7 anni. A decidere di partecipare al programma condotto da ...

Temptation Island - Giada e Francesco si sono lasciati? L’indizio : Temptation Island, è finita tra Giada e Francesco? L’indizio sui social Da poco è iniziata la nuova edizione di Temptation Island, sempre condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie in gara sono sei: Ida e Riccardo, Martina e Gianpaolo, Raffaela e Andrea, Lara e Michael, Valentina e Oronzo e Giada e Francesco. Questi ultimi due sono […] L'articolo Temptation Island, Giada e Francesco si sono lasciati? L’indizio proviene da Gossip ...

Tutti pazzi per Temptation Island. Anche i vip più insospettabili : “Temptation Island“, il reality estivo a base di corna, addii, riappacificazioni e passioni repentine tra sei coppie e 12 single rinchiusi in un resort in Sardegna, continua a fare il boom di ascolti. Dopo l’esordio record della prima puntata, 3, 6 milioni di spettatori e 21% di share, la seconda ne ha tenuti incollati alla tv 4 milioni buoni, per un totale del 27% di share. Sarà “trash, volgare, triste e squallido”, come ...

Temptation Island - Giada e Francesco si sono lasciati? Ecco l'indizio : La nuova edizione di Temptation Island oltre ad essere un grande successo in fatto di ascolti continua ad appassionare il pubblico anche via social che è alla continua ricerca di indizi per capire ...

Temptation Island - Giada e Francesco si sono lasciati? Ecco l'indizio : La nuova edizione di Temptation Island oltre ad essere un grande successo in fatto di ascolti continua ad appassionare il pubblico anche via social che è alla continua ricerca di indizi per capire ...

Temptation Island - Francesca Baroni furiosa : "Non scattatemi foto con altri ragazzi per mandarle a Ruben!" : Esattamente un anno fa, Francesca Baroni e Ruben Invernizzi erano presenti fra le coppie protagoniste di Temptation Island che nonostante i classici alti e bassi passati nell'avventura, sono riusciti comunque a portare a buon fine il loro percorso nel reality show di Canale 5.Ma per i due sembra proprio che Temptation Island non sia mai terminato, essendo costantemente sotto tiro dalle critiche del web che anche dopo la partecipazione al ...

Simone Susinna - Mariana Rodriguez : "Temptation Island? Non ci va di farci corteggiare da altre persone" : Simone Susinna e Mariana Rodriguez festeggiano un anno d'amore. Al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha confessato di essere al settimo cielo per un rapporto che, tra alti e bassi, ha tagliato un traguardo assai importante per una coppia: Dal primo giorno che ci siamo conosciuti abbiamo subito convissuto. Da quando stiamo insieme abbiamo già cambiato quattro case, perché dopo un po’ ...

Temptation Island - l'addio di Ida e Riccardo su Instagram : la coppia sarebbe scoppiata : Per Ida e Riccardo, la coppia nata a Uomini e donne trono over, è arrivato il momento del confronto e del falò finale a Temptation Island 2018. Le anticipazioni ufficiali rivelano che lunedì 23 luglio andrà in onda la terza puntata di questa nuova edizione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti con una media di quasi quattro milioni di spettatori, la quale sarà caratterizzata dal confronto finale tra ida e ...

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri - guai in vista : Tina Cipollari avverte la dama : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Raffaela e Andrea si sono lasciati? L'indizio che svela cos'è accaduto : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni terza puntata. Cresce il feeling tra Andrea Celentano e Teresa Langella: Raffaela pronta a prendere una drastica decisione.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:10:00 GMT)