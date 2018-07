Temptation Island - Giada e Francesco si sono lasciati? Ecco l'indizio : La nuova edizione di Temptation Island oltre ad essere un grande successo in fatto di ascolti continua ad appassionare il pubblico anche via social che è alla continua ricerca di indizi per capire ...

Temptation Island - Francesca Baroni furiosa : "Non scattatemi foto con altri ragazzi per mandarle a Ruben!" : Esattamente un anno fa, Francesca Baroni e Ruben Invernizzi erano presenti fra le coppie protagoniste di Temptation Island che nonostante i classici alti e bassi passati nell'avventura, sono riusciti comunque a portare a buon fine il loro percorso nel reality show di Canale 5.Ma per i due sembra proprio che Temptation Island non sia mai terminato, essendo costantemente sotto tiro dalle critiche del web che anche dopo la partecipazione al ...

Simone Susinna - Mariana Rodriguez : "Temptation Island? Non ci va di farci corteggiare da altre persone" : Simone Susinna e Mariana Rodriguez festeggiano un anno d'amore. Al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha confessato di essere al settimo cielo per un rapporto che, tra alti e bassi, ha tagliato un traguardo assai importante per una coppia: Dal primo giorno che ci siamo conosciuti abbiamo subito convissuto. Da quando stiamo insieme abbiamo già cambiato quattro case, perché dopo un po’ ...

Temptation Island - l'addio di Ida e Riccardo su Instagram : la coppia sarebbe scoppiata : Per Ida e Riccardo, la coppia nata a Uomini e donne trono over, è arrivato il momento del confronto e del falò finale a Temptation Island 2018. Le anticipazioni ufficiali rivelano che lunedì 23 luglio andrà in onda la terza puntata di questa nuova edizione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti con una media di quasi quattro milioni di spettatori, la quale sarà caratterizzata dal confronto finale tra ida e ...

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri - guai in vista : Tina Cipollari avverte la dama : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Raffaela e Andrea si sono lasciati? L'indizio che svela cos'è accaduto : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni terza puntata. Cresce il feeling tra Andrea Celentano e Teresa Langella: Raffaela pronta a prendere una drastica decisione.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Temptation Island 2018 - boom di ascolti nella 2^ puntata : anche i vip pazzi del reality : Share in aumento per Temptation Island 2018 che. nel secondo appuntamento. ha visto una crescita ulteriore degli ascolti fino a superare il 21% di share, vincendo cos' la sfida degli ascolti in prima serata contro la fiction "Tutto può succedere 3". Un successo, quello di questa quinta edizione del reality show, che mai come quest'anno vede continui colpi di scena, tra lacrime, scenate di gelosia, abbandoni e riappacificazioni. anche tra i Vip è ...

Temptation Island - la frecciata di Filippo Bisciglia al braccio destro di Maria De Filippi : Con l'ottimo share della puntata di lunedì sera di Temptation Island , sono arrivati nella mattinata di martedì, tramite Instagram, i ringraziamenti del conduttore, Filippo Bisciglia , della ...

Temptation Island : Andrea Celentano e Raffaella Giudice - si sono lasciati o no? (Attenzione Spoiler) : Andrea Celentano e Raffaela Giudice sono usciti insieme da Temptation Island o si sono lasciati? Dopo aver assistito al doppio falò di Oronzo e Valentina (che li ha visti uscire insieme) e lo spoiler su Riccardo e Ida (che li vuole invece single), oggi è trapelata la conferma che Andrea e Raffaela usciranno da Temptation Island insieme. Temptation Island – Andrea e Raffaela, ancora innamorati: Il personal trainer nonostante la breve sbandata ...

“Lasciano Temptation Island insieme”. Ma come? Anticipazione top! Lacrime - scenate e crisi nera : tutto alle spalle : Temptation Island, continuano gli spoiler. Le anticipazioni, per chi non mastica questo gergo. Il programma, è risaputo, è stato registrato a giugno scorso e in tv è andata in onda la seconda puntata per ora. Puntata da record in realtà. Si è chiusa con 3.885.000 spettatori (pari al 21.5% di share) incollati al piccolo schermo e ha battuto la concorrenza, ovvero tutto può succedere, la fiction di RaiUno che ha raggiunto 2.956.000 ...

Temptation Island anticipazioni : Raffaela e Andrea non si sono lasciati : Raffaela Giudice e Andrea Celentano ancora insieme dopo Temptation Island 2018 Lunedì scorso è andata in onda la seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island, e ne sono successe di tutti colori. Andando nel particolare, Valentina De Biasi ha perdonato il suo fidanzato Oronzo Carinola. Quest’ultimo, nel secondo falò di chiarimento, è riuscito a convincere la sua fidanzata a rimanere insieme, promettendole di cambiare. A quel ...

Temptation Island - una brutta voce : sta succedendo dietro le quinte. Filippo Bisciglia spiazza tutti : Temptation Island 2018 è appena cominciato. Due settimane fa l’esordio, lunedì scorso, quindi la seconda puntata, è già record d’ascolti. Record vero, perché mai il docu-reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha mai registato quei numeri. Eccoli: nella gara degli ascolti tv, Temptation, programma prodotto da Maria De Filippi, ha battutoTutto può succedere, la fiction in onda su RaiUno con 3.885.000 ...

Chi è Giada Giovanelli di Temptation Island : Bella, provocante e già famosissima: Giada Giovanelli è fra i protagonisti indiscussi della nuova edizione di Temptation Island. Classe 1991, ha scelto di prendere parte al reality, proprio come Oronzo e Valentina, per mettere alla prova il suo rapporto con il fidanzato Francesco Branco. Originaria del Nord Italia, è legatissima alla sua famiglia e ha una passione sfrenata per la pole dance, che pratica tutti i giorni, eseguendo anche figure ...

Andrea e Raffaela tremano e lasciano Temptation Island : Ancora uno spoiler per 'Temptation Island', un'edizione a ostacoli tra fidanzati affetti dalla sindrome di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, valli di lacrime e arredo distrutto. A rivelare che una coppia è ...