Temptation Island | Andrea Celentano e Raffaella Giudice si sono lasciati?

blogo

(Di giovedì 19 luglio 2018)continueranno a stare insieme anche fuori da. A svelare l'indiscrezione è la pagina GossipTvOfficial che con un post su instagram spoilera come, forse, finirà l'avventura per la coppia del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Entrambi ventiquattrenni,fidanzati da 7 anni. Mentreera entrata nel programma per capire se poteva ancora fidarsi del suo fidanzato,voleva cercare di capire se la loro unione era solo dettata dall'abitudine oppure c'era ancora amore. Nella scorsa puntata, di lunedì 16 luglio, lui è apparso molto vicino a una delle tentatrici e Valentina si è lasciata andare a un pianto disperato. Secondo le indiscrezioni uscite, però, sembra che questo periodo di turbolenza passerà. Non resta da capire se le voci risulteranno vere.prosegui la lettura...