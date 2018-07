“Swim for smile 2018” | il 21 luglio la traversata solidale dello Stretto di Messina

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Per il terzo anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione OperationItalia Onlus, rilancia la sfida: attraversare lodia nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Nei due anni precedenti, infatti, il Dottor Scopelliti ha coinvolto nella manifestazione sportiva volontari della Fondazione e nuotatori per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle attività di Operationin Italia e nel mondo, con l’obiettivo di restituire il sorriso a centinaia di bambini che nascono con queste malformazioni. Sono attesi 13 atleti tesserati FIN per la prova sportiva diretta da Domenico Pellegrino, che avrà luogo il 212018 alle ore 16. Il punto di partenza sarà Capo Peloro, sulla ...