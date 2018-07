Sul razzismo il radicalismo chic non demorde

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) Nonostante le sonore sconfitte a carico del variegato milieu radical– inversamente proporzionali alle vittorie non solo elettorali di tutti coloro che a questa forma disi oppongono invalidandone l’approccio manicheo, i buoni da una parte e i cattivi dall’altra, ove per buoni si intendono coloro che continuano ossessivamente a “coscienzializzare” il volgo, il quale risponde in modo diametralmente opposto – l’approccio radicalcontinua a imperversare indefesso, come nel caso del pezzo su Fatto cartaceo di ieri titolato La lezione perduta delle leggi razziali, in cui Furio Colombo arriva a equiparare le leggi razziali del ’38 con un suppostoitaliano di ritorno che “pone adesso bianchi contro neri, cittadini contro stranieri, paura attentamente coltivata, che crede nei confini chiusi”. Se c’è un aspetto che non ho mai notato negli ...