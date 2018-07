Sui brand Vodafone del Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 | dal 19 luglio

optimaitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Arriva anche per iizzatidell'ormai celebre smartphone8 (che a breve sarà soppiantato nel ruolo di top di gamma del segmento phablet dal nuovo9, in presentazione il 9 agosto) l'aggiornamento con la serie firmware N950F, che ha già bussato alla porta dei modelli noe dei marchiati 3 Italia.Una release non di primo pelo, ma che contiene comunque la patch di sicurezza di giugno, contraddistinta dal CSC N950FOVF3CRF4 e dalla CHANGELIST 13688770. Potrete installare il pacchetto via OTA, laddove abbiate ricevuto la relativa notifica (in caso contrario, si tratterà di aspettare al più qualche giorno), oppure collegando il vostro esemplare al software proprietario Smart Switch, che si premurerà di ricercare per voi l'ultimo firmware disponibile per il dispositivo, e di effettuarne il download per una pronta installazione. Se proprio ...