Subonica | «Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa»

domanipress

(Di giovedì 19 luglio 2018) I Subsonica annunciano ai terrestri in ascolto “8” il nuovo disco che uscirà venerdì 12 ottobre 2018 per SONY. Una notizia molto attesa che vede i Subsonica tornare insieme dopo 4per un nuovo album di inediti. Le novità non sono finite, infatti la band torinese che ha da sempre un respiro internazionale, sarà protagonista dal 4 al 19 dicembre di “European reBoot2018” un tour in Europa, organizzato da Vertigo. I Subsonica si esibiranno live sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra (dove hanno recentemente lavorato al disco con l’ingegnere del suono Marta Salogni, astro nascente, già engineer dell’ultimo album di Bjork), Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco. La band composta Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli’90 ad oggi, con un eclettismo che sfugge a ogni cliché di genere, ritorna con ...