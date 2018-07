Su Netflix una serie su Arsenio Lupin

Lupin - il ladro gentiluomo conquista Netflix : Omay Sy protagonista di una nuova serie : ladro, gentiluomo... in altre parole Lupin. Poteva Netflix non mettere mano alla saga del criminale francese più famoso di sempre? Ovviamente no, e la piattaforma di streaming online ha fatto oggi l'annuncio: la sua prossima produzione francese sarà proprio una versione moderna del celebre personaggio creato dalla penna di Maurice Leblanc nel 1905.Ad interpretare Arsenio Lupin nella nuova produzione firmata Gaumont Télévision sarà Omar ...

Netflix annuncia una serie anime per Ingress - celebre gioco AR - GizBlog : In questo periodo, Ingress è stato leggermente messo in secondo piano per quanto riguarda gli onori della cronaca dal secondo gioco sviluppato da Niantic , il quale sta riscuotendo un successo planetario. Ovviamente stiamo parlando di Pokémon GO , che verso la fine dell'anno potrà vantare di una sorta di ...

Con l’arrivo di Good Girls su Netflix diventa ufficiale il rinnovo della serie per una seconda stagione : L'arrivo di Good Girls su Netflix coincide con l'ufficializzazione da parte di NBC del rinnovo per una seconda stagione della serie a metà tra dramma e commedia tutta al femminile. Nata come dramedy di metà stagione e interpretata da Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman (tra i co-protagonisti Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Izzy Stannard e Matthew Lillard), la serie ha debuttato all'inizio dell'anno su NBC ottenendo una media ...

La seconda stagione delle serie Netflix dedicata a Castlevania ha una data di uscita : Se la prima stagione della serie TV Netflix dedicata a Castlevania vi aveva convinto ma non era riuscita a soddisfarvi a pieno (soprattutto a causa dei pochissimi episodi lanciati), abbiamo delle buonissime notizie per voi.Come segnalato da NintendoEverything, la seconda stagione di Castlevania ha una data di uscita: il 26 ottobre 2018. L'annuncio è anche stato accompagnato da due immagini che potete vedere in calce alla notizia.Questa seconda ...

Che cos’è Netflix Ultra - una possibile futura opzione più costosa : Ad alcuni utenti appare una nuova opzione, Ultra, che propone la visione in Ultra Hd su 4 schermi, riducendo quelli di Premium a 2 dispositivi in Ultra Hd Qualcosa si muove nel mondo di Netflix e questa volta non parliamo di nuove serie tv o altre novità in catalogo. Dopo aver leggermente aumentato i prezzi nei mesi scorsi, infatti, pare che la piattaforma di streaming stia valutando l’introduzione di una nuova opzione di abbonamento da ...

Netflix prepara una serie tv sul libro di Salman Rushdie : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter «Una musica vicina al mio cuore» Piero Angela torna ...

Di Maio pensa a una Netflix italiana : "Le tv tradizionali hanno i giorni contati" : Il Ministro dello Sviluppo Economico con delega alle telecomunicazioni Luigi Di Maio si è schierato contro la tv tradizionale italiana e a seguito del rapporto sul futuro della televisione pubblicato venerdì da Morgan Stanley, si è lanciato in una profezia: la tv tradizionale così come la conosciamo ha ormai i giorni contati ed è necessario intervenire quanto prima per permettere un rinnovamento, strizzando l'occhio a Netflix.Il colosso dello ...

Di Maio : 'Rai? Lanciamo una nuova Netflix' : Rai e Mediaset appaiono insieme nel post del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. È il segnale che la battaglia sulle prossime nomine sta arrivando a una svolta e la conferma che il Cav è ...

Di Maio : 'Rai? Lanciamo una nuova Netflix' : Rai e Mediaset appaiono insieme nel post del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. È il segnale che la battaglia sulle prossime nomine sta arrivando a una svolta e la conferma che il Cav è ...

Ora l'impulso per una Netflix europea arriva dalla Germania : Roma. Divise su quasi tutto il resto, dai dazi al diesel alle banche, Germania e Stati Uniti uniscono le forze nello streaming, il settore più effervescente e glamour del business globale. ...

Ora l’impulso per una Netflix europea arriva dalla Germania : Roma. Divise su quasi tutto il resto, dai dazi al diesel alle banche, Germania e Stati Uniti uniscono le forze nello streaming, il settore più effervescente e glamour del business globale. ProSiebenSat.1, secondo gruppo radiotelevisivo europeo con base a Unterföhring in Baviera, e Discovery Communic

Una nuova versione de La Casa di Carta su Netflix in lingua inglese? Idee in campo tra adattamenti e spin-off : Il sorprendente riscontro internazionale della serie spagnola La Casa di Carta su Netflix ha prodotto non solo la scelta di riaprire la serie chiusa con un'unica stagione (divisa in due parti nel catalogo streaming) per produrre un nuovo capitolo, ma ha spinto anche i vertici della società a ragionare su un potenziale adattamento per il pubblico di lingua inglese. Nota negli Stati Uniti col titolo di Money Heist, pare che La Casa di Carta ...

RENZI LASCIA LA POLITICA PER LA TV?/ “Pronto per Netflix” - celebre l’apparizione a La Ruota della Fortuna : RENZI LASCIA la POLITICA per la tv? "Pronto un programma su Netflix": l'entourage smentisce tutto, mentre sul progetto Europee con Rivera e Macron il progetto resta in piedi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Lucifer 4 su Netflix sarà una versione più dark e spinta? Anticipazioni dagli showrunners : Lucifer 4 aprirà la strada per una nuova versione della serie tv? Ora che la quarta stagione verrà pubblicata su Netflix, in molti si sono chiesti se gli autori apporteranno dei cambiamenti al suo stile. Se avete presente le serie proposte sulla piattaforma (parliamo di quelle originali Netflix), come le varie Marvel, Orange Is the New Black o Sense8, sapete anche il colosso non si fa scrupoli nel presentare prodotti in cui sono presenti scene ...