Strage Erba | Olindo Romano | giustizia ci ha voltato le spalle Lettera dal

Strage di Erba - niente esame dei reperti : per Rosa e Olindo condanna all'ergastolo definitiva : Adesso è davvero fine pena mai. La quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza con cui la Corte d'assise d'appello di Brescia aveva ...

Strage di Erba : definitivo l’ergastolo a Olindo Romano e Rosa Bazzi : Svanita l'ultima possibilità di riaprire il caso grazie all'esame di nuovi reperti. La Cassazione ha detto no all'incidente probatorio sugli elementi presentati dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, per i quali le portano del carcere si chiudono per sempre. Marito e moglie, trucidarono quattro vicini, tra cui un bimbo di due anni, in quella che i giornali chiamarono la 'Strage di Erba' nel 2006.Continua a leggere

Strage Erba : Azouz Marzouk - sto veramente male per morte Carlo Castagna : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - "Da quando ho saputo la notizia sto veramente male, non credevo fosse possibile visto che i nostri rapporti non erano dei migliori. E invece non faccio che pensare a lui. Se fossi in Italia andrei sicuramente al suo funerale, andrei a dargli l'ultimo saluto. Faccio le m

Strage di Erba - è morto Carlo Castagna : Milano, 26 mag. (Adnkronos) - E' morto Carlo Castagna, l’uomo che nella Strage di Erba (Como) ha perso la moglie Paola, la figlia Raffaella e il piccolo nipote Youssef. L'uomo si è spento nella notte assistito dai figli Pietro e Giuseppe. Fu Carlo Castagna, subito dopo la Strage del dicembre 2006,