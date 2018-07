Stop problema Stanby Cella su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento di luglio

optimaitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Una nuova speranza per il superamento delsuS7 e S7giunge dall'XXU2ERG2, la cui distribuzione è partita proprio oggi 19in Europa. Si tratta del primo firmware assoluto dopo il rilascio di Android Oreo per il quale si nutrono non poche speranze per la soluzione dell'anomalia del consumo anomalo di batteria.Abbiamo già esaminato nello specifico la voce Standby, sottolineando come questa sia comparsa successivamente all'adeguamento Android 8.0 in qualità di responsabile di un consumo troppo elevato di carica residua sui telefoni. Un'anomalia che è stata pure riconosciuta attraverso gli operatorie che potrebbe trovare rimedio proprio nel firmware qui esaminato, appena apparso in particolare nei Paesi Bassi ma che non dovrebbe tardare anche in altri paesi, compresa l'Italia.L'XXU2ERG2, da ...