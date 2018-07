“Stop buoni pasto” Ecco chi rischia di non ricevere più i ticket | la decisione

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) Caospasto per i dipendenti pubblici statali e degli enti locali dopo che la Consip ha annunciato la risoluzione della convenzione con la società Qui!Group “per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali”. “Saranno individuate in tempi brevi soluzioni idonee a tutelare i dipendenti e porre rimedio a questa situazione che reputo intollerabile. Ho già sensibilizzato le strutture tecniche competenti per avere un approfondimento sulle cause e le responsabilità di quanto accaduto”, fa sapere oggi il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. “Sono più o meno 50-60mila gli statali a essere interessati – spiega all’Adnkronos Salvatore Chiaramonte, segretario nazionale della Funzione pubblica della Cgil – ai quali bisogna poi aggiungere i dipendenti degli enti locali e della ...