Sto morendo | turista derubato scrive al ladro

Turista derubato a Venezia scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio'. Il sindaco : 'Torni sarà mio ospite' : Malato di cancro, era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

