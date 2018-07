STATO-MAFIA | “TRATTATIVA ACCELERÒ MORTE BORSELLINO” Ultime notizie | motivazioni sentenza

I giudici : "La trattativa STATO MAFIA accelerò l'esecuzione di Paolo Borsellino". E Dell'Utri "rafforzò i piani di Riina" : "L'invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci sarebbe l'elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell'eliminazione di Paolo ...

STATO-mafia - le motivazioni dei giudici : “La trattativa accelerò l’attentato a Borsellino” : L'invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci sarebbe l'elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell'eliminazione del giudice Paolo Borsellino. È quanto sostengono i giudici della corte d'assise di Palermo che hanno depositato le motivazione della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.Continua a leggere

Per i giudici la trattativa STATO-mafia accelerò l'esecuzione di Borsellino : La trattativa Stato-mafia accelerò l'esecuzione di Borsellino: è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Palermo. ?"Non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto 'Mafia e appalti' all’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino", come sostenuto in particolare dalle difese degli ufficiali ...

