Stato-mafia | le motivazioni dei giudici | “La trattativa accelerò l’attentato a Borsellino”

I giudici : «La Trattativa Stato - mafia : Lo sostiene la corte d’Assise di Palermo nelle motivazioni della sentenza emessa il 20 aprile scorso che condannò Mori, De Donno, Subranni e Dell’Utri e assolse Mancino

Per i giudici la trattativa Stato-mafia accelerò l'esecuzione di Borsellino : La trattativa Stato-mafia accelerò l'esecuzione di Borsellino: è quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Palermo. ?"Non vi è alcun elemento di prova che possa collegare il rapporto 'Mafia e appalti' all’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione di Borsellino", come sostenuto in particolare dalle difese degli ufficiali ...

Trattativa Stato-mafia - depositate le motivazioni della sentenza : provvedimento lungo più di 5mila pagine : C’è un anno preciso in cui Cosa nostra si fa definitivamente Stato: è il 1994, l’anno di nascita della Seconda Repubblica. Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio la corte d’Assise d Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza del processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e i boss. Il provvedimento è di oltre cinquemila pagine ed è stato depositato in tempi record: 90 ...

Via D'Amelio - Fiammetta Borsellino in Commissione Antimafia : 'Basta ai misteri di Stato' : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino assassinato nel 1992 in via D'Amelio sarà ascoltata oggi, mercoledì 18 luglio, dalla Commissione regionale Antimafia siciliana. Un giorno non occasionale, in quanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. "Sono presenti i motivi della delibera dell'udienza Borsellino quater che ci riferiscono come attorno ...

Scacco ai Casamonica : 37 arresti - conteStato il reato di mafia : I carabinieri del Comando provinciale di Roma sono impegnati tra la capitale e le province di Reggio Calabria e Cosenza nell'esecuzione di 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale ...