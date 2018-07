Stato-mafia | la trattativa accelerò la morte di Borsellino

Stato-mafia : in 5000 pagine le motivazioni della sentenza : Depositate le motivazioni della sentenza del processo per la trattativa Stato-mafia. 5 mila pagine in cui sono spiegati i motivi per i quali lo scorso 20 aprile sono stati condannati a vario titolo a ...

Stato-mafia : depositate motivazioni : 'C'è stata trattativa'. 26 anni fa la strage di via D'Amelio : Oggi le commemorazioni della strage di via D'Amelio in cui morirono Giovanni Borsellino e delle persone che lo scortavano a Palermo. 'Onorarne la memoria significa non smettere di cercarne la verità' ...

Trattativa Stato-mafia - depositate le motivazioni della sentenza : provvedimento lungo più di 5mila pagine : C’è un anno preciso in cui Cosa nostra si fa definitivamente Stato: è il 1994, l’anno di nascita della Seconda Repubblica. Nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di via d’Amelio la corte d’Assise d Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza del processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e i boss. Il provvedimento è di oltre cinquemila pagine ed è stato depositato in tempi record: 90 ...

Via D'Amelio - Fiammetta Borsellino in Commissione Antimafia : 'Basta ai misteri di Stato' : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino assassinato nel 1992 in via D'Amelio sarà ascoltata oggi, mercoledì 18 luglio, dalla Commissione regionale Antimafia siciliana. Un giorno non occasionale, in quanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. "Sono presenti i motivi della delibera dell'udienza Borsellino quater che ci riferiscono come attorno ...

Scacco ai Casamonica : 37 arresti - conteStato il reato di mafia : I carabinieri del Comando provinciale di Roma sono impegnati tra la capitale e le province di Reggio Calabria e Cosenza nell'esecuzione di 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale ...

Palermo : arreStato Corona - tesoriere della Mafia : Questa mattina la Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura di Palermo, ha eseguito un blitz con il quale sono state messe le manette ai polsi a 28 persone, tutte coinvolte nel riciclaggio di denaro sporco di provenienza mafiosa. L'elemento di spicco di questa organizzazione era Giuseppe Corona - con un passato da carcerato (16 anni) dopo una condanna per omicidio - accusato di essere l'organizzatore del riciclaggio dei clan ...

ArreStato Giuseppe Corona - boss della nuova mafia : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Sono complessivamente 28 gli arresti eseguiti all’alba dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo durante un’operazione antimafia coordinata dalla DDA di Palermo. 24 persone sono finite in carcere e altre quattro, tra cui un noto legale, ai domiciliari. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. Nell’inchiesta spicca il nome di Giuseppe Corona, ritenuto ...

Palermo - arreStato Corona il tesoriere della nuova mafia. Su Facebook mostrava Di Maio nel suo bar : Blitz del nucleo speciale di polizia valutaria, 28 in manette per riciclaggio. Diciannove provvedimenti di divieto di dimora in città. Ai domiciliari l'avvocato Nico Riccobene. Così i boss mandamo messaggi sui social network

