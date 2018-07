Stati Uniti | riprende slancio il Philly Fed a luglio

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : azzurri fuori dalla finale del trap misto. Oro e bronzo agli Stati Uniti : La quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo si chiude lasciando un sapore amaro in bocca per la nazionale italiana. A Tucson (Stati Uniti) le coppie dei padroni di casa conquistano il primo e terzo posto nel trap doppio misto, facendo scivolare quindi al secondo posto gli azzurri nel medagliere. Il duo Fiammetta Rossi-Erminio Frasca (Italia 1) non accede in finale per un solo piattello (128/150), mentre Italia 2 (Valeria Raffaelli-Simone ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : azzurri fuori dalla finale del doppio misto. Oro e bronzo agli Stati Uniti : La quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo si chiude lasciando un sapore amaro in bocca per la nazionale italiana. A Tucson (Stati Uniti) le coppie dei padroni di casa conquistano il primo e terzo posto nel trap doppio misto, facendo scivolare quindi al secondo posto gli azzurri nel medagliere. Il duo Fiammetta Rossi-Erminio Frasca (Italia 1) non accede in finale per un solo piattello (128/150), mentre Italia 2 (Valeria Raffaelli-Simone ...

MEGHAN MARKLE E HARRY/ Viaggio negli Stati Uniti nel 2019? Il padre della Duchessa spera : MEGHAN MARKLE e HARRY, Viaggio negli Stati Uniti nella primavera del 2019? Il padre dell'ex attrice spera e continua a rilasciare interviste sulla figlia.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:11:00 GMT)

Stati Uniti - indagini su statua mariana che pianse durante la messa : In New Mexico, Stati Uniti , una statua raffigurante Nostra Signora di Guadalupe, la patrona delle Americhe, nel mese di maggio scorso ha pianto davanti ai parrocchiani, prevalentemente ispanici, per ...

Gli Stati Uniti d'Europa fanno paura a Trump? : Per il Presidente degli Stati Uniti d'America, l'Europa sarebbe un nemico. Donald Trump l'ha detto durante un'intervista rilasciata alla Cbs News. È la prima volta che l'uomo più potente degli Usa dichiara una cosa del genere.Per la precisione le parole di Trump sono state:"Penso che abbiamo molti nemici, credo che l'Unione europea sia un nemico, per quello che fa a livello commerciale. La Russia è un nemico per certi ...

Google porta la sua rete sotto l’Atlantico - tra Stati Uniti e Francia : Google si prepara a costruire il primo cavo transatlantico proprietà esclusiva di una società che non sia di telecomunicazioni. Questo è il progetto Dunant (Henry Dunant fu il primo destinatario del Nobel per la pace nel 1901) che dovrebbe vedere la luce nel 2020. Google aveva già collaborato con Facebook nel 2016 per l’infrastruttura digitale sottomarina di 8mila miglia che collega Los Angeles e Hong Kong mentre l’azienda di ...

Come Trump ha tradito gli Stati Uniti d'America : Le due più grandi potenze nucleari del mondo devono andare d'accordo'. La leadership simbolica del Presidente degli Stati Uniti è una questione esistenziale. Trump non è più un uomo d'affari ma il ...

Vela – Campionato del mondo di Vela Giovanile - scattano oggi le prime regate negli Stati Uniti : Sono partite le regate e grazie alla splendida termica da sud-est sono state portate tutte a termine Erano 14 anni che il Campionato del mondo di Vela Giovanile non veniva ospitato dagli Stati Uniti d’America, e per celebrarne il ritorno ci sono ben tre equipaggi a stelle e strisce in testa su nove classi. Dopo la splendida Cerimonia d’Apertura di domenica sera, ieri, lunedì 16 luglio, sono partite le regate e grazie alla splendida termica ...

Allattamento al seno : boicottato dagli Stati Uniti di Trump : ... lo dice la scienza Allattamento al seno e rischio diabete: la relazione dimostrata dalla scienza Allattamento al seno in TIN: 10 consigli di un'esperta per papà e mamma Allattamento al seno: i ...

Politologo polacco : il principale nemico dell'Europa sono gli Stati Uniti - : Gli Stati Uniti vorrebbero dialogare con la Russia da soli, senza i loro alleati europei, ma allo stesso tempo, Washington proibisce all'Europa di normalizzare i rapporti con Mosca. Lo ha dichiarato a ...

Cina - Global Times : Quali paesi possono essere considerati amici degli Stati Uniti? : Trump vuole che tutto il mondo importi di più dagli Stati Uniti e acquisti il ??maggior numero possibile di prodotti 'Made in America'. Ma come può essere possibile? 'Non c'è mai stato un momento ...

Una donna russa è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio : Mariia Butina, una donna russa di 29 anni, è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di aver portato avanti un tentativo segreto di influenzare la politica americana. Butina viveva a Washington DC, era un’attivista a favore delle armi ed The post Una donna russa è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio appeared first on Il Post.

Disgelo fra Stati Uniti e Russia Trump : "Un inizio molto buono" Il dietro le quinte di Helsinki : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinky. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Disgelo fra Stati Uniti e Russia Trump : "Un inizio molto buono" Helsinki - il dietro le quinte del summit : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinky. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it